Запорожье впервые примет финал Кубка Украины по футболу

Финальный поединок состоится 15 мая 2019 года.

Запорожье впервые примет финал Кубка Украины по футболу
Фото: zp.vgorode.ua

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 годов состоится в Запорожье на 12-тысячной "Славутич-Арене". Это будет наименее вместительная арена финала за всю историю

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

Финальный поединок состоится 15 мая 2019 года.

Стадион в Запорожье впервые будет принимать финал Кубка Украины. До 2008 года финалы Кубка Украины игрались только в Киеве на НСК "Олимпийский", потом игры также проходили в Харькове, Днепре, Сумах, Полтаве, Львове.

В 2010 году на "Славутич-Арене" проходил матч за Суперкубок Украины, в котором "Шахтер" победил симферопольскую "Таврию" со счетом 7:1.

Кубок Украины сейчас находится на этапе 1/8 финала. Матчи состоятся 31 октября. Чемпион Украины и действующий обладатель Кубка "Шахтер" будет играть с "Олимпиком", "Динамо" с второлиговым клубом "Минай".


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