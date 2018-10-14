"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол

В середине тайма Калитвинцев выполнил опасный штрафной удар метров с 22-х под перекладину, но вратарь «Арсенала-Киев» Ситало кончиками пальцев сумел достать мяч.

В ответ гости сполна реализовали свой момент: сначала Бущан выручил свою команду, переведя мяч на угловой, а вот после подачи от угловой отметки «канонирам» таки удалось отличиться, причем на первый удар снова среагировал наш вратарь, а вот на добивании первым оказался Акулинин. Как оказалось позже, этот мяч стал единственным в поединке, который и решил судьбу встречи.