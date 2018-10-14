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2018-10-14
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол
Товарищеский матч
Динамо - Арсенал-Киев - 0:1 (0:1)
«Динамо»: Бущан (Рудько, 46), Алибеков (Романчук, 39), Петрусенко, Вантух (Шпирка, 46), Кравченко (Морозюк, 73), Че Че (Копытов, 70), Андриевский (Гармаш, 63), Смирный (Булеца, 46), Сидклей, Калитвинцев (игрок на просмотре, 65), Буэну (Хоцяновский, 70).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Арсенал-Киев» (стартовый состав): Ситало, Майданевич, Д. Зозуля, Сагуткин, Дубинчак, Насонов, Домбровский, Ермаченко, Лоло, Акулинин, Баланюк.
Гол: Акулинин, 37.
Удален: Алибеков, 39.
13 октября. Чапаевка. УТБ «Динамо».
Паузу, связанную с матчами сборных, «Динамо» провело с пользой.
В субботу на загородной базе в Конча-Заспе подопечные Александра Хацкевича провели контрольный поединок с командой «Арсенал-Киев».
Учитывая, что сразу 17 представителей нашего клуба отправились в расположение своих национальных, молодежных и юношеских команд, тренерский штаб задействовал в товарищеской встрече исполнителей, которые остались в его распоряжении с первой команды, а также привлек футболистов молодежного состава.
С первых минут динамовцы прогнозируемо захватили инициативу и начали нагнетать ситуацию у ворот оппонента. Наши игроки угрожали номинальным гостям как после стандартных положений, так и из игры, после хорошо разыгранных комбинаций. Но следует отдать должное и сопернику, который не отсиживался в обороне и время от времени беспокоил Бущана.
В середине тайма Калитвинцев выполнил опасный штрафной удар метров с 22-х под перекладину, но вратарь «Арсенала-Киев» Ситало кончиками пальцев сумел достать мяч.
В ответ гости сполна реализовали свой момент: сначала Бущан выручил свою команду, переведя мяч на угловой, а вот после подачи от угловой отметки «канонирам» таки удалось отличиться, причем на первый удар снова среагировал наш вратарь, а вот на добивании первым оказался Акулинин. Как оказалось позже, этот мяч стал единственным в поединке, который и решил судьбу встречи.
Сразу после этого в простой ситуации Алибеков получил красную карточку и покинул поле. Впрочем, по условиям товарищеского поединка удаленного игрока можно заменить, поэтому играть команды продолжили в равных составах. Сразу же после стремительной контратаки ворота соперника поразил Смирный, но мгновением раньше ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры.
Во втором тайме «бело-синие» также пытались регулярно угрожать воротам гостей, но удары Андриевского, Калитвинцева, Буэно до цели не доходили. Время от времени приходилось вступать в игру и Рудько, но в целом, слишком опасных моментов «Арсенал-Киев» не создал.
В составе «Динамо» хорошо пробивал Гармаш, но немного выше ворот. За некоторыми исключениями игра проходила в невысоком темпе. Наша команда одинаково хорошо двигалась как с мячом, так и без него, тренеры провели ряд замен, но на итоговый результат это, к сожалению, не повлияло.
Впрочем, как известно, в подобных контрольных поединках первоочередное значение имеет не результат, а полученная тренерами информация для анализа.
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