Грозный: cистема VAR в Украине обязательно нужна. Футбол

Главный тренер "Арсенала-Киева" Вячеслав Грозный прокомментировал необходимость внедрения системы помощи арбитрам VAR в премьер-лиге.

"Система VAR в Украине обязательно нужна. Не хочу быть нескромным, но я уже много лет говорю, что нужны такие технологии. Но футбольные чиновники очень консервативные, поэтому только сейчас начали внедрять. Украине это нужно, чтобы помогать арбитрам допускать меньше ошибок", – считает Грозный.

Сегодня, напомним, киевские "канониры" провели вторую товарищескую встречу, которая стала очередной проверкой сил для команды перед началом второго круга регулярной части УПЛ. "Арсенал-Киев" с минимальным счетом победил киевское "Динамо" в составе которого отсутствовали игроки, вовлеченные в своих национальных команд.


Terrikon со ссылкой на ua.tribuna.com


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Мбаппе за 13 минут покером уничтожил ЛионМбаппе за 13 минут покером уничтожил Лион
Терри объявил о завершении футбольной карьерыТерри объявил о завершении футбольной карьеры
Морозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой ВернидубаМорозов: Не исключено, что играть грубо против Тайсона было тренерской установкой Вернидуба
Украина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSиюУкраина попросила Международную федерацию парусного спорта наказать РоSSию
Ислочь вносит интригу победой над БАТЭИслочь вносит интригу победой над БАТЭ
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 0:1. Футбол
Лига наций: Белорусы обогнали Люксембург. ФутболЛига наций: Белорусы обогнали Люксембург. Футбол
Васильев: Анри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. ФутболВасильев: Анри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. Футбол
Ван Бастен уйдет с поста главы комитета ФИФА. ФутболВан Бастен уйдет с поста главы комитета ФИФА. Футбол
Мишель Платини подал в суд на чиновников ФИФА. ФутболМишель Платини подал в суд на чиновников ФИФА. Футбол
Уругвай уступил Южной Корее в товарищеском матче. ФутболУругвай уступил Южной Корее в товарищеском матче. Футбол
Италия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. ФутболИталия - Украина - 1:1: Восемь ракурсов одного матча. Футбол
Дешам: Игра с Исландией послужит нам хорошим уроком. ФутболДешам: Игра с Исландией послужит нам хорошим уроком. Футбол
Боруссия выкупит контракт Алькасера. ФутболБоруссия выкупит контракт Алькасера. Футбол
Луис Энрике: Образцовая игра сборной Испании. ФутболЛуис Энрике: Образцовая игра сборной Испании. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости