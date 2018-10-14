Грозный: cистема VAR в Украине обязательно нужна. Футбол
Главный тренер "Арсенала-Киева" Вячеслав Грозный прокомментировал необходимость внедрения системы помощи арбитрам VAR в премьер-лиге.
"Система VAR в Украине обязательно нужна. Не хочу быть нескромным, но я уже много лет говорю, что нужны такие технологии. Но футбольные чиновники очень консервативные, поэтому только сейчас начали внедрять. Украине это нужно, чтобы помогать арбитрам допускать меньше ошибок", – считает Грозный.
Сегодня, напомним, киевские "канониры" провели вторую товарищескую встречу, которая стала очередной проверкой сил для команды перед началом второго круга регулярной части УПЛ. "Арсенал-Киев" с минимальным счетом победил киевское "Динамо" в составе которого отсутствовали игроки, вовлеченные в своих национальных команд.
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