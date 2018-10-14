Илунга: Кличко вряд ли подозревал, что готовит себе преемника

Перспективный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе Илунга (11-0), который помогал действующему чемпиона мира в дивизионе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа готовиться к поединкам против Карлоса Такама и Александра Поветкина, заявил, что вскоре рассчитывает занять место британца на вершине рейтинга "королевской" весовой категории.

Баколе Илунга, который является сыном правителя провинции Катанга в Конго, и чей брат – Илунга Макабу считается одним из топовых боксеров крузервейта, заявил, что у него есть все шансы выиграть титул.

"Моя цель – стать чемпионом мира. Сегодня почти все пояса у Энтони Джошуа, но кто знает, что будет завтра. Для достижения цели потребуется много усилий, но я готов. Когда Владимир Кличко приглашал Энтони Джошуа в свой тренировочный лагерь, он вряд ли подозревал, что готовит себе преемника. Сегодня Джошуа – чемпион, но уже завтра я могу стать претендентом, но я уже буду все знать об Энтони".


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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