Александр Савицкий: получилась упорная игра

После победы над "Динамо" 3:0 главный тренер "Кременчука" Александр Савицкий ответил на вопросы.

- Получилась упорная игра. Мы создали много моментов, много не реализовали, но в принципе сыграли неплохо.

- "Кременчук" впервые в этом сезоне не пропустил, что скажите по этому поводу?

- Все когда-то происходит впервые.

- Следующий матч команда сыграет 18 октября в Херсоне против "Днепра"?

- Готовимся без выходных. Ничего менять не будем.

"Кременчук" - "Динамо" - 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)

Голы: 1:0. Зайцев (Киселев, 15:12), 2:0. Гриценко (Савченко, Ворона, 21:06), 3:0. Киселев (Горлушко, 46:48)

"Кременчук": Гордюшин (Петленко), Толстушко – Грицких, Севрюгин – Бельский, Горлушко – Боевых, Савицкий; Тютченко – Красильников – Шиманский, Савченко – Гриценко – Ворона, Киселев – Фурса – Зайцев, Полищук – Кривошапкин – Ефимочкин.

"Динамо": Мамедов (Гурко), Жовнир – Дегтярев, Лисин – Матвиенко, Наливайко – Бабчук; Худяков – Ромащенко – Олейник, Колядинский – Кобиков – Скребела, Халин – Максименко – Сиротенко, Праведный.