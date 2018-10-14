Чехия обыгрывает словаков и едет в Харьков

Сборная Чехии одержала первую победу в Лиге наций. В принципиальном матче чехи обыграли в гостях сборную Словакии - 2:1. Теперь многое, если не все, в группе 1В решится во вторник в поединке сборных Украины и Чехии.

Словаки, имеющие более опытный и сбалансированный состав, считались фаворитами субботнего матча. Но по каким-то причинам подопечные Яна Козака откровенно "проигнорировали" первый тайм, не создав у ворот соперника ни одного момента. Чехи не сказать, что сами в этом преуспели, а заняли, скорее, выжидательную позицию.

Куда веселее пошла игра уже после перерыва. В самом начале второго тайма гости вышли вперед. Крменчик выиграл силовую борьбу у защитника и покатил мяч мимо Дубравки - 1:0. Правда, уже спустя десять минут равновесие было восстановлено. Словаки получили право на угловой с левого фланга, голкипер чехов отбил убойный удар Немеца, но никто не помешал Гамшику добить мяч в ворота - 1:1.

Казалось, что этот гол раззадорит хозяев, которые в последующие четверть часа и наращивали давление и заставляли соперника обороняться практически всей командой. Однако вместо ожидаемого гола словаков мяч оказался в воротах Дубравки. На 76-й минуте Шик сыграл на опережении и головой вогнал мяч в сетку.

Предстоящий матч в Харькове между сборными Украины и Чехии теперь имеет практически судьбоносное значение. Победа позволит подопечным Андрея Шевченко досрочно занять первое место в группе.

Лига Наций 2018-20. Лига B. Группа 1

Словакия - Чехия - 1:2 (0:0)
Голы: Крменчик, 52 (0:1); Гамшик, 62 (1:1); Шик, 76 (1:2)
Словакия: Дубравка; Шкртел; Губочан (Ганцко, 80); Шкриниар; Пекарик (Сабо Э., 46); Мак; Лоботка; Куцка (Вайсс-мл., 54); Дуда; Гамшик; Немец
Чехия: Вацлик; Кадержабек (Новак, 64); Брабец Я.; Гебре Селасси; Челюстка; Дочкал; Соучек; Павелка; Змргал; Выдра М. (Янкто, 89); Крменчик (Шик, 73)
Предупреждения: Губочан, 27; Шкртел, 29; Шкриниар, 83 - Дочкал, 22; Соучек, 38; Гебре Селасси, 75




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