Чорич разбил Федерера и сыграет с Джоковичем

Швейцарец Роджер Федерер уступил хорвату Борне Чоричу в полуфинальном матче престижного теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае с призовым фондом более семи миллионов долларов.

Федерер потерпел поражение от Чорича со счетом 4:6, 4:6, причем стреча продолжалась всего час и 14 минут. Соперником хорвата в финале турнира будет серб Новак Джокович, который ранее также легко переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался всего один час.

Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в своей карьере пробилась в финал турнира WTA. Она поборется за главный трофей Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге с призовым фондом более 700 тысяч долларов. В решающем матче украинке будет противостоять китаянка Ван Цян.