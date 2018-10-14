Мариуполь провел двухстороннюю игру

Сегодня "Мариуполь", заполняя мерждународную паузу в календаре, провел двухстороннюю игру на стадионе имени В.С.Бойко.

Поединок прошел в интересной бескомпромисной борьбе и завершился боевой ничьей — 3:3. В составе "синих" дважды отличился Вячеслав Чурко и один мяч на счету Сергея Чоботенко. У "оранжевых" хет-триком выстрелил Евгений Проданов.

"Синие" - "Оранжевые" - 3:3

Голы: Чурко, 22 (1:0). Проданов, 24 (1:1). Проданов, 46 (1:2). Проданов, 53 (1:3). Чурко, 62 (2:3). Чоботенко, 67 (3:3).

"Синие": Гриценко, Савин, Чоботенко, Семенихин, Середа, Белый, Белоконь, Коробенко, Чурко, Бугай, Вакула

"Оранжевые": Гальчук, Тищенко, Быков, Яворский, Крашневский, Федорчук, Путря, Игнатенко, Горбунов, Вакуленко, Проданов (Матвеев, 60)

13 октября. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко


Terrikon со ссылкой на ФК Мариуполь


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