Кременчук всухую переиграл МХК Динамо

В Кременчуге состоялся матч девятого тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Кременчуком" и МХК "Динамо".

Кременчужане выглядели более активными в атаке, и создавали постоянное напряжение у ворот Тимура Мамедова. На 16-й минуте счёт открыл Алексей Зайцев, а в дебюте второго периода преимущество "горожан" удвоил капитан команды Тимур Гриценко.

Итоговый счёт поединка установил лучший снайпер УХЛ Николай Киселёв, забросив свою 12-ю шайбу в сезоне. Таким образом, "Кременчук" всухую обыграл харьковский клуб, а голкипер "горожан" Никита Гордюшин оформил первый шатаут.

Свой следующий матч МХК "Динамо" проведёт 16 октября в 18:00 в гостях против "Донбасса", а "Кременчук" двумя днями позднее сыграет в Херсоне против "Днепра".

"Кременчук" - МХК "Динамо" 3:0 (1:0; 1:0; 1:0)


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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