УХЛ: Белый Барс уступает Днепру в матче девятого тура

В Белой Церкви "Белый Барс" и "Днепр" открыли девятый тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги. Первый период прошёл достаточно ровно у обеих команд, и хоть херсонцы существенно перебросали противника, но открыть счёт им так и не удалось.

Нули на табло продержались вплоть до старта второго периода, когда Роман Мацейко получил отличную передачу от Кирилла Бондаренко и прошил голкипера белоцерковцев. Однако "Белый Барс" уже спустя 7 минут усилиями Дениса Бородая смог отыграть пропущенную шайбу.

Так же результативно команды провели и последние минуты второго периода – сначала Никита Макарицкий вывел свой клуб вперёд, а потом Евгений Тимченко вновь сделал равными цифры на табло, уровняв шансы на победу и оставив главную интригу встречи на третий период.

Заключительный отрезок встречи гости начали с двух быстрых заброшенных шайб, что и предрешило исход этой встречи, – по очереди отличились Никита Макарицкий и Андрей Жвачкин. Дальше по ходу периода хозяева не смогли собраться с силами и снова отыграть пропущенные шайбы.

Финальную точку в матче поставил Сергей Афанасьев, который за секунду до сирены отправил шайбу в ворота "Белого Барса", установив окончательный счёт 2:5.

Напомним, что в 17:00 заключительный поединок девятого тура сыграют в Дружковке – "Донбасс" примет "Ледяных Волков".

"Белый Барс" – "Днепр" 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)