Динамо уступило Арсеналу в киевском дерби

Киевские "канониры" провели вторую товарищескую встречу, которая стала очередной проверкой сил для команды перед началом второго круга регулярной части УПЛ, отмечает официальный сайт клуба.

Соперником подопечных Вячеслава Грозного стало киевское "Динамо" в составе которого отсутствовали игроки, вовлеченные в своих национальных команд. В "Арсенала" также не было полузащитников Юрия Вакулко и Стефана Евтоски, которые отправились в молодежные сборные Украины и Македонии, а лучший бомбардир Сергей Гринь восстанавливается после повреждения, полученного в недавнем спарринге с "Шахтером".

В целом матч проходил с преимуществом "канониров", которые противопоставили академической игре "бело-синих" свою модель игры со многими многоходовыми комбинациями. В итоге победу над "Динамо" принес Леонид Акулинин, который оказался первым на мяче после суеты в штрафной "бело-синих", возникшей после подачи углового.