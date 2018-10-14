Ястремская сыграет в финале турнира WTA с обидчицей Свитолиной

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса проиграла китаянке Ван Цян в полуфинале престижного турнира в Гонконге.

Мугуруса уступила Ван Цян, которая проводила вторую за сегодня встречу, со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 5:7. Матч продолжался два часа 40 минут. Ранее китаянка одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в отложенном из-за дождя матче.

В финале соперницей Ван Цян станет другая украинка Даяна Ястремская, которая, напомним, впервые в своей карьере пробилась в финал турнира WTA. В полуфинале Ястремская одолела представительницу Китая Чжан Шуай со счетом 7:5, 6:4. Матч продолжался более полутора часов. Отметим, что в первой партии украинка уступала со счетом 2:5, но затем выиграла пять геймов подряд.


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