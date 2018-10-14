Даяна Ястремская сенсационно вышла в финал турнира WTA в Гонконге

18-летняя украинская теннисистка обыграла в двух сетах Чжан Шуай.

На турнире WTA серии International в Гонконге, с призовым фондом 250 тыс. долл. украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 102) в полуфинале обыграла вторую ракетку Китая Чжан Шуай (WTA, 40) - 7:5, 6:4 и вышла в финал престижного турнира.

Стоит отметить, что по ходу поединка Даяна продемонстрировала недюжинный характер. В первом сете украинка проигрывала 2:5, но смогла выиграть партию.

В дебюте второго сета Даяна проигрывала 0:3, однако также сумела переломить ход поединка.

Для Ястремской это будет первый в ее профессиональной карьере финал турнира WTA.

В финале соперницей украинки будет победительница встречи Ван Цян (Китай) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Добавим, что первая ракетка Украины Элина Свитолина не сумела пройти Ван Цян в четвертьфинале турнира в Гонконге, проиграв китаянке в двух сетах 2:6, 4:6.