Новак Джокович вышел в финал турнира в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в полуфинале престижного турнира серии "Мастерс" в Шанхае с призовым фондом более семи миллионов долларов.

Джокович довольно легко переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался всего один час. В финале серб сыграет с сильнейшим в матче между швейцарцем Роджером Федерером хорватом Борной Чоричем.