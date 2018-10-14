Новак Джокович вышел в финал турнира в Шанхае
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в полуфинале престижного турнира серии "Мастерс" в Шанхае с призовым фондом более семи миллионов долларов.
Джокович довольно легко переиграл Александра Зверева из Германии со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался всего один час. В финале серб сыграет с сильнейшим в матче между швейцарцем Роджером Федерером хорватом Борной Чоричем.
В прошлом месяце, напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Джокович в трех партиях победил аргентинского теннисиста Хуана-Мартина дель Потро. Серб взял второй титул "Большого шлема" в сезоне и 14-й – в карьере. По общему количеству титулов Джокович сравнялся с Питом Сампрасом и теперь уступает только Рафаэлю Надалю (17) и Роджеру Федереру (20).
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