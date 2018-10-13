Васильев: Анри может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку. Футбол

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал решение назначить главным тренером экс-форварда "монегасков" Тьерри Анри.

- Его знание футбола, его увлечение игрой, его требовательность самого высокого уровня и преданность нашим цветам делают назначение Анри очевидным, - цитирует Васильева клубная пресс-служба. - Тьерри понимает поставленные перед ним задачи и с нетерпением ожидает начала работы в новой должности. Он может рассчитывать на наше доверие и абсолютную поддержку, для того чтобы придать команде новую динамику и успешно выполнять свои обязанности.

Напомним, 41-летний специалист подписал с клубом контракт, рассчитанный до лета 2021-го года. Француз приступит к работе уже в понедельник, 15-го октября.




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