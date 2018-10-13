Пукки голом Эстонии выиграл для Финляндии третий матч подряд

Финляндия снова выиграла! И снова в один мяч! И снова его забил Теему Пукки - на этот раз морским соседям Эстонии. Финская сборная со стопроцентным результатом и нулем в графе "пропущенные мячи" продолжает сенсационно лидировать в группе C2 Лиги наций.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C2.

Эстония - Финляндия 0:1 (0:0)

Голы: Пукки, 91 (0:1)

Эстония: Аксалу; Баранов; Калласте; Тенисте; Васильев К. (Кальюмае, 88); Дмитриев Арт.; Саппинен (Пурье, 71); Пури С.; Зенев (Лутс, 60); Тамм; Оямаа

Финляндия: Градецки; Араюури; Уронен; Тойвио; Райтала; Спарв; Лод; Шуллер (Камара Г., 72); Сойри (Форселл, 61); Пукки; Туоминен (Маркканен, 87)

Предупреждения: Зенев, 31; Оямаа, 53 - Спарв, 4; Араюури, 71




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