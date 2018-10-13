Ван Бастен уйдет с поста главы комитета ФИФА. Футбол
Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен покинет пост директора комитета Международной федерации футбола по техническому развитию. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Ван Бастен покинет комитета на общих условиях в конце октября, чтобы больше времени проводить с семьей. При этом ФИФА и экс-форвард, которого в бытность его игроком прозвали "Утрехтский лебедь", договорились, что в будущем они будут сотрудничать в области технического развития.
Сегодня, также напомним, сообщалось, что бывший президент УЕФА Мишель Платини подал иск в суд Франции, сообщают информационные агентства. Он попытается доказать, что чиновники ФИФА имели сговор против него. Платини намерен выяснить, как информация о платеже от тогда еще президента ФИФА Йозефа Блаттера попала к швейцарским прокурорам.
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