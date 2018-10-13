Никита Коваленко: настолько успешного старта я не ожидал

Лучший снайпер новичка чемпионата Украинской хоккейной лиги херсонского "Днепра" Никита Коваленко пообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о старте чемпионата для херсонского клуба, поддержке болельщиков и двух победах над "Донбассом".

– Свой последний матч "Днепр" выиграл у "Донбасса" 4:1. В чем рецепт успеха херсонского клуба?

– Тут сложно говорить конкретно о каком-то рецепте. Во-первых, в команде очень хороший подбор игроков и тренеров. Все выполняют свои функции на льду, каждый много работает для положительного результата. Плюс для нас создали хорошие условия.

– Возвращаясь назад: в июле в СМИ появилась информация о твоём переходе в клуб Lehigh Valley Jr. Rebels, но в итоге ты оказался в "Днепре". Почему не сложилось с американским клубом?

– Меня просто не впустили в Штаты. Прямо в аэропорту аннулировали визу, даже не объяснив причины, и я остался в Украине.

– Как возник вариант играть за херсонскую команду?

– Мне позвонил главный тренер "Днепра" Дмитрий Иванович Пидгурский и предложил сыграть за "Днепр". Смысла делать новую визу тогда уже не было, ведь это бы заняло месяц времени и не факт, что я ее получил. Поэтому я принял предложение и отправился в Херсон.

– Заключая контракт с новичком чемпионата, мог ли ты подумать, что после 8 туров "Днепр" будет идти на уверенном первом месте и опережать "Донбасс" на 7 очков?

– Если честно, то настолько успешного старта я не ожидал, но был уверен, что мы будем на лидирующих строках в чемпионате. Так оно и получилось.