Мишель Платини подал в суд на чиновников ФИФА. Футбол
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини подал иск в суд Франции, сообщают информационные агентства. Он попытается доказать, что чиновники Международной федерации футбола имели сговор против него.
Платини намерен выяснить, как информация о платеже от тогда еще президента ФИФА Йозефа Блаттера попала к швейцарским прокурорам. Француз считает, что это было результатом работы чиновников, которые препятствовали избранию Платини президентом ФИФА. По словам адвоката француза Уильяма Бурдона, имеются существенные признаки заговора с целью "убрать" Платини.
Ранее, напомним, бывший президент УЕФА Мишель Платини признался, что жеребьевка ЧМ-1998 была подтасована. Целью вмешательства в процедуру было обеспечение возможности финала между Францией и Бразилией.
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