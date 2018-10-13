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Элине Свитолиной помог дождь на турнире в Гонконге Первая ракетка Украины Элина Свитолина была на грани поражения в четвертьфинале престижного турнира в Гонконге. В матче с китаянкой Ван Цян украинка проиграла первый сет со счетом 2:6 и уступала во втором 2:5, но на подаче китаянки пошел дождь... Организаторы сначала прервали встречу, а затем перенесли матч на завтра. Победительница пары в полуфинале сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Топ-10 рейтинга WTA от 8 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7421 очко,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6490,

3 (3). Ангелика Кербер (Германия) — 5400,

4 (6). Наоми Осака (Япония) — 4770,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4350,

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4345,

7 (4). Петра Квитова (Чехия) — 4255,

8 (9). Слоан Стивенс (США) — 4022,

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3785,

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3740.

Terrikon

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