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U-19: Александрия переиграла Мариуполь В Головковке на поле КСК "Коловковский" прошел матч между "Александрией" U-19 и "Мариуполем" U-19, сообщает официальный сайт азовского клуба. Александрия U-19 – Мариуполь U-19 — 2:1 Голы: Воробчак (29) 1:0, Луцев(33) 2:0, Доброхотов (72) 2:1 Предупреждения: Булгаков (5), Лучка (21), Луцев (31), Удаления: Луцев (90+3) "Александрия" U-19: Степанцов, Кобеляш, Водяницкий, Дудка, Ляницкий, Луцев, Луцев, Волошин (Назарик 89), Воробчак, Лучка, Виктор (Мустафаев 72) Запасные: Кравцов, Старченко, Бибик, Кошкош, Ст.тренер — Юрий Гура "Мариуполь" U-19: Михайлов, Спивак, Шинкаренко, Саенко, Пинчук, Булгаков (Байдал 66), Доброхотов, Выскребенцев, Бондарь, Литюк (Лаптев 82), Лукач (Романюк 59) Ст.тренер — Алексей Гетьман

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