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Самарас решил повесить бутсы на гвоздь Бывший нападающий шотландского "Селтика", английского "Манчестер Сити" и сборной Греции Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет. "Бывший форвард "Селтика" Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба из Глазго. Напомним, что греческий форвард защищал цвета "Селтика" в 2008-2014 годах, став четырехкратным чемпионом Шотландии и двукратным обладателем кубка страны. ???? Former #CelticFC striker Georgios Samaras has announced his retirement from football.



2?5?3? Appearances

7?4? Goals

4? League titles

2? Scottish Cups

1? League Cup



Thanks for the memories, Sammi! pic.twitter.com/10cxuNFKaK — Celtic Football Club (@CelticFC) October 12, 2018 ???????? #FridayFeeling



Remember this late winner, Celts? ???? pic.twitter.com/09vzdWWSvn — Celtic Football Club (@CelticFC) October 12, 2018

Terrikon

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