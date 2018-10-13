Самарас решил повесить бутсы на гвоздь

Бывший нападающий шотландского "Селтика", английского "Манчестер Сити" и сборной Греции Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

"Бывший форвард "Селтика" Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба из Глазго. Напомним, что греческий форвард защищал цвета "Селтика" в 2008-2014 годах, став четырехкратным чемпионом Шотландии и двукратным обладателем кубка страны.

???? Former #CelticFC striker Georgios Samaras has announced his retirement from football.

2?5?3? Appearances
7?4? Goals
4? League titles
2? Scottish Cups
1? League Cup

Thanks for the memories, Sammi! pic.twitter.com/10cxuNFKaK

— Celtic Football Club (@CelticFC) October 12, 2018

???????? #FridayFeeling

Remember this late winner, Celts? ???? pic.twitter.com/09vzdWWSvn

— Celtic Football Club (@CelticFC) October 12, 2018


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