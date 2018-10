Самарас решил повесить бутсы на гвоздь

Бывший нападающий шотландского "Селтика", английского "Манчестер Сити" и сборной Греции Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

"Бывший форвард "Селтика" Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба из Глазго. Напомним, что греческий форвард защищал цвета "Селтика" в 2008-2014 годах, став четырехкратным чемпионом Шотландии и двукратным обладателем кубка страны.