Самарас решил повесить бутсы на гвоздь

Бывший нападающий шотландского "Селтика", английского "Манчестер Сити" и сборной Греции Георгиос Самарас объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
"Бывший форвард "Селтика" Георгиос Самарас сообщил, что завершает профессиональную карьеру", - говорится в сообщении в официальном твиттере клуба из Глазго. Напомним, что греческий форвард защищал цвета "Селтика" в 2008-2014 годах, став четырехкратным чемпионом Шотландии и двукратным обладателем кубка страны.
???? Former #CelticFC striker Georgios Samaras has announced his retirement from football.
2?5?3? Appearances 7?4? Goals 4? League titles 2? Scottish Cups 1? League Cup
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