Что творится в лагере чемпиона?! (ВИДЕО)  

Чемпион страны «Донбасс» потерпел очередное поражение и уже можно предположить, что пока еще подопечные Юлиуса Шуплера, если клуб не предпримет серьезных мер, вряд ли смогут поспорить за победу в регулярном чемпионате. Хотя, конечно, возможность укрепиться перед плей-офф существует.
Среда. Херсон. Ледовая арена. "Днепр" - "Донбасс" - 4:1. Дебютант уже второй раз обыгрывает чемпиона. Фото: uhl.ua
Не тот нынче «Донбасс», и что происходит с командой, соавершенно непонятно, ведь она проигрывает матч за матчем своим прямым конкурентам. Более того, теперь победа «Днепра» над Донецком уже не воспринимается как из рода вон выходящее. Это уже будни.
В матче восьмого тура до середины игры шла равная борьба. Счет открыли хозяева, когда Кирилл Бондаренко, выехав из-за ворот, переиграв в очном противостоянии Богдана Дьяченко - 1:0.
Затем на льду пошла жесткая борьба, и команды не стеснялись играть за чертой правил. В результате одно из удалений «Днепра» привело к голу в его ворота - отличился Илья Коренчук - 1:1.
Но херсонцы на пропущенную шайбу, кажется, даже и не обратили внимания. Прошло всего 36 секунд, и Андрей Жвачкин еще раз вывел свою команду вперед. Как оказалось это взятие ворот и стало решающим, тем более, что второй период закончился еще и голом в исполнении Ильи Декало - 3:1.
В заключительной двадцатиминутке «Донбасс» предпринимал отчаянные попытки отыграться, но в «рамке» «Днепра» отменно играл роSSийский вратарь Олег Петров. К тому же гости в обороне продолжали грешить, и еще один шанс реализовал Иван Золотухин - 4:1.
После очередной оплеухи «Донбасс» уже на 7 пунктов отстает от «Днепра», и ничего не предвещает того, что этот разрыв будет сокращаться.
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Донбасса»:
- Получилась очень сложная игра. Из-за травм и дисквалификаций мы не смогли выставить сразу четырех игроков. Это было чувствительной потерей. Пытались в обороне сыграть так, чтобы не пропустить много шайб. Нельзя сказать, что мы не старались, но наши броски были не настолько опасными, как нужно в таких боях. Если говорить об уровне чемпионата, то я удивлен, что здесь есть команды, которые не только достойно сопротивляются, но и играют в хороший и комбинационный хоккей.
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
- Игра получилась зрелищной и боевой. Нам было тяжело в первом периоде, и мы уступали по броскам. У соперников было преимущество, но потом мы начали выравнивать положение и потихоньку находить свою игру. Секретов игры против «Донбасса» никаких нет. Просто нужно выходить с горячим сердцем и холодной головой на лед и полностью отдаваться матчу.
Очередной феерический матч выдали «Ледяные Волки» и «Динамо». Интрига держалась весь матч, и опять командам трех периодов для определения победителя не хватило. Победу харьковчанам принес точный бросок Руслана Максименко.
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
- Могло быть и хуже. В конце матча мы играли в два звена, многие игроки героически сидели на скамейке. Это очень печально. Ошибки, которые мы сделали в обороне - непозволительны, хоть у нас и появились хорошие защитники. Но у многих не было игровой практики и им еще нужно время.
Николай СИДОРОВ, главный тренер «Ледяных волков»:
- Очень тяжело оценивать этот матч, ведь я считаю, что игра была нашей. Мы создали большое количество голевых моментов, но в тоже время много было штанг и неточностей. Мы должны были решить исход встречи еще в первом и втором периоде. Но получилось так, что допустили ошибки и пропустили шайбы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.