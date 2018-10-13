Что творится в лагере чемпиона?! (ВИДЕО)  

В чемпионате Украины продолжаются чудеса.
 
Чемпион страны «Донбасс» потерпел очередное поражение и уже можно предположить, что пока еще подопечные Юлиуса Шуплера, если клуб не предпримет серьезных мер, вряд ли смогут поспорить за победу в регулярном чемпионате. Хотя, конечно, возможность укрепиться перед плей-офф существует.
Фото Что творится в лагере чемпиона?! (ВИДЕО)
Среда. Херсон. Ледовая арена. "Днепр" - "Донбасс" - 4:1. Дебютант уже второй раз обыгрывает чемпиона. Фото: uhl.ua
 
ДНЕПР - ДОНБАСС - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
 
Голы: Бондаренко (Коляда), 9:06 - 1:0. Коренчук (бол., Кирющенков, Гончаров), 34:43 - 1:1. Жвачкин (Пугачев), 35:19 - 2:1. Декало (Золотухин, Коляда), 39:21 - 3:1. Золотухин (Жвачкин, Пугачев), 45:45 - 4:1.
 
«Днепр» (Херсон): Петров. Белоусов - Декало, Янишевский - Коляда - Бондаренко; Пугачев - Афанасьев, Золотухин - Коваленко - Жвачкин; Шпак - Сирченко, Макарицкий - Мацейко - Брага; Матусевич - Будько, Тимченко - Найденов - Болотин.
 
«Донбасс» (Донбасс): Дьяченко. Гончаров - Романенко, Кирющенков - Луговой - Коренчук; Александров - Игнатенко, Чердак - Смирнов - Денискин; Григорьев - Фирсов, Новиков - Карпенко - Костиков; Воронин - Скрипец, Мазур, Мостовой.
 
10 октября. Херсон. Ледовая арена.
 
Не тот нынче «Донбасс», и что происходит с командой, соавершенно непонятно, ведь она проигрывает матч за матчем своим прямым конкурентам. Более того, теперь победа «Днепра» над Донецком уже не воспринимается как из рода вон выходящее. Это уже будни.
 
В матче восьмого тура до середины игры шла равная борьба. Счет открыли хозяева, когда Кирилл Бондаренко, выехав из-за ворот, переиграв в очном противостоянии Богдана Дьяченко - 1:0.
 
Затем на льду пошла жесткая борьба, и команды не стеснялись играть за чертой правил. В результате одно из удалений «Днепра» привело к голу в его ворота - отличился Илья Коренчук - 1:1.
 
Но херсонцы на пропущенную шайбу, кажется, даже и не обратили внимания. Прошло всего 36 секунд, и Андрей Жвачкин еще раз вывел свою команду вперед. Как оказалось это взятие ворот и стало решающим, тем более, что второй период закончился еще и голом в исполнении Ильи Декало - 3:1.
 
В заключительной двадцатиминутке «Донбасс» предпринимал отчаянные попытки отыграться, но в «рамке» «Днепра» отменно играл роSSийский вратарь Олег Петров. К тому же гости в обороне продолжали грешить, и еще один шанс реализовал Иван Золотухин - 4:1.
 
После очередной оплеухи «Донбасс» уже на 7 пунктов отстает от «Днепра», и ничего не предвещает того, что этот разрыв будет сокращаться.
 
 
Юлиус ШУПЛЕР, главный тренер «Донбасса»:
 
- Получилась очень сложная игра. Из-за травм и дисквалификаций мы не смогли выставить сразу четырех игроков. Это было чувствительной потерей. Пытались в обороне сыграть так, чтобы не пропустить много шайб. Нельзя сказать, что мы не старались, но наши броски были не настолько опасными, как нужно в таких боях. Если говорить об уровне чемпионата, то я удивлен, что здесь есть команды, которые не только достойно сопротивляются, но и играют в хороший и комбинационный хоккей.
 
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
 
- Игра получилась зрелищной и боевой. Нам было тяжело в первом периоде, и мы уступали по броскам. У соперников было преимущество, но потом мы начали выравнивать положение и потихоньку находить свою игру. Секретов игры против «Донбасса» никаких нет. Просто нужно выходить с горячим сердцем и холодной головой на лед и полностью отдаваться матчу. 
 
ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - ДИНАМО - 3:4 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)
 
Голы: Шабанов (Шапиро, Овчинников), 00:45 - 1:0. Олейник (Ромащенко), 45:49 - 1:1. Шапиро (Шабанов), 47:39 - 2:1. Худяков (бол. Жовнир), 50:34 - 2:2. Матвиенко (Максименко), 52:36 - 2:3. Фроленко (Н.Дворник, Овчинников), 56:56 - 3:3. Максименко (Жовнир), 63:34 - 3:4.
 
«Ледяные волки» (Киев): Глотов. Фроленко - Забулонов, Микульчик - Овчинников - Н.Дворник; Чикида - Бугаев, Черемнов - Шапиро - Шабанов; Привалихин - Федосов, Гуменюк - Борманис - Алексейчук; Крюченкин.
 
«Динамо» (Херсон): Мамедов. Жовнир - Дегтярев, Худяков - Ромащенко - Олейник; Наливайко - Поддубный, Халин - Максименко - Сиротенко; Лисин - Матвиенко, Колядинский - Кобиков - Скребела; Бабчук, Пойманов.
 
10 октября. Киев. ЛА «Шалетт».
 
Очередной феерический матч выдали «Ледяные Волки» и «Динамо». Интрига держалась весь матч, и опять командам трех периодов для определения победителя не хватило. Победу харьковчанам принес точный бросок Руслана Максименко.
 
 
Александр СЕУКАНД, главный тренер «Динамо»:
 
- Могло быть и хуже. В конце матча мы играли в два звена, многие игроки героически сидели на скамейке. Это очень печально. Ошибки, которые мы сделали в обороне - непозволительны, хоть у нас и появились хорошие защитники. Но у многих не было игровой практики и им еще нужно время. 
 
Николай СИДОРОВ, главный тренер «Ледяных волков»:
 
- Очень тяжело оценивать этот матч, ведь я считаю, что игра была нашей. Мы создали большое количество голевых моментов, но в тоже время много было штанг и неточностей. Мы должны были решить исход встречи еще в первом и втором периоде.  Но получилось так, что допустили ошибки и пропустили шайбы. 
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)
 
Голы: Киселев, 10:43 - 0:1. Савченко, 21:50 - 0:2. Таран, 26:34 - 1:2. Боевых (Киселев, Зайцев), 26:55 - 1:3. Тютченко, 38:00 - 1:4. Кривошапкин, 51:07 - 1:5. Панченко, 52:00 - 2:5. Таран, 59:39 - 3:5.
«Белый Барс» (Белая Церковь): Кучер. Логач - Ядловский, Бородай - Качан - Лесников; Гребеник - Таран, Дурдыев - Печерских - Тимченко; Васильев - Грицюк, Панченко - Арабов - Ромахин,; Д.Гриценко, Панов.
 
«Кременчуг»: Гордюшин. Толстушко - Грицких, Тютченко - Красильников - Шиманский; Севрюгин - Бельский, Савченко - Т.Гриценко - Ворона; Горлушко - Боевых, Киселев - Фурса - Зайцев; Савицкий; Полищук - Кривошапкин - Чорный, Ефимочкин.
 
11 октября. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».
 
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Днепр 8 7 0 1 0 30-7 22
 
2. Кременчуг 8 6 1 0 1 51-23 20
 
3. Донбасс 8 5 0 0 3 38-21 15
 
4. Динамо 8 1 1 1 5 17-31 6
 
5. Белый Барс 8 1 1 0 6 19-42 5
 
6. Ледяные волки 8 0 1 2 5 18-49 4
 
9-й тур, 13 октября: Белый Барс - Днепр, Кременчуг - Динамо, Донбасс - Ледяные волки.


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