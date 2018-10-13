Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает победное шествие на турнире в Гонконге.
Очередной ее жертвой стала японская теннисистка Нао Хибино. Это была их первая очная встреча, хотя в Куала-Лумпуре они должны были сыграть, но тогда Свитолина еще до начала матча решила сняться с турнира.
Элина Свитолина. Фото: hktennisopen.hk
Теперь же для того, чтобы оформить путевку в четвертьфинал, украинке достаточно было провести на корте 58 минут. В стартовом сете харьковчанка сделала три брейка, а во втором - два - 6:0, 6:3.
Кроме того, здесь японка прошла квалификацию, а потом она еще и обыграла Саманту Стосур.
В 1/4 финала Свитолина сыграет против 24-й ракетки мира - китаянки Ван Цян. До этого они встречались трижды, и всегда побеждала украинка, в том числе и в этом году в Дубае и на Открытом чемпионате США.
Напомним, что баталии в Гонконге весьма важны для Элины в плане попадания на итоговый турнир года. От нынешних результатов будет зависеть и участие Свитолиной на Кубке Кремля, ведь даже если украинка в Гонконге и победит, то не наберет много рейтинговых очков, а вот турнир в Москве относится к категории «премьер», но чтобы туда еще попасть нужно будет попросить wild card.
Пока право сыграть на итоговом турнире уже получили Симона Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Каролин Возняцки и Петра Квитова. Но вполне возможно, что Халеп, у которой обнаружились проблемы с межпозвоночной грыжей, может сняться с турнира досрочно.
Продолжает в парном разряде побеждать и Надежда Киченок. Вместе с австралийкой Анастасией Родионовой в четвертьфинале они обыграли чешско-словенский дуэт Рената Ворачова и Далила Якупович - 7:6(3), 6:1.
В стартовой партии соперницы трижды обменивались брейками, а потом Ворачова и Якупович в 12-м гейме не реализовали сетбол. Во втором сете Надежда и Анастасия записали в свой актив три брейка и после 1 час и 16 минут борьбы оформили путевки в полуфинал. Здесь украинка и австралийка встретятся с японкой Суко Аояма и Людмилой Морозовой из Белоруссии.
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