Свитолина продолжает победное шествие

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает победное шествие на турнире в Гонконге.
 
Очередной ее жертвой стала японская теннисистка Нао Хибино. Это была их первая очная встреча, хотя в Куала-Лумпуре они должны были сыграть, но тогда Свитолина еще до начала матча решила сняться с турнира.
Фото Свитолина продолжает победное шествие
Элина Свитолина. Фото: hktennisopen.hk
 
Теперь же для того, чтобы оформить путевку в четвертьфинал, украинке достаточно было провести на корте 58 минут. В стартовом сете харьковчанка сделала три брейка, а во втором - два - 6:0, 6:3.
 
Кроме того, здесь японка прошла квалификацию, а потом она еще и обыграла Саманту Стосур. 
 
В 1/4 финала Свитолина сыграет против 24-й ракетки мира - китаянки Ван Цян. До этого они встречались трижды, и всегда побеждала украинка, в том числе и в этом году в Дубае и на Открытом чемпионате США
 
Напомним, что баталии в Гонконге весьма важны для Элины в плане попадания на итоговый турнир года. От нынешних результатов будет зависеть и участие Свитолиной на Кубке Кремля, ведь даже если украинка в Гонконге и победит, то не наберет много рейтинговых очков, а вот турнир в Москве относится к категории «премьер», но чтобы туда еще попасть нужно будет попросить wild card.
 
Пока право сыграть на итоговом турнире уже получили Симона Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Каролин Возняцки и Петра Квитова. Но вполне возможно, что Халеп, у которой обнаружились проблемы с межпозвоночной грыжей, может сняться с турнира досрочно. 
 
Продолжает в парном разряде побеждать и Надежда Киченок. Вместе с австралийкой Анастасией Родионовой в четвертьфинале они обыграли чешско-словенский дуэт Рената Ворачова и Далила Якупович - 7:6(3), 6:1. 
 
В стартовой партии соперницы трижды обменивались брейками, а потом Ворачова и Якупович в 12-м гейме не реализовали сетбол. Во втором сете Надежда и Анастасия записали в свой актив три брейка и после 1 час и 16 минут борьбы оформили путевки в полуфинал. Здесь украинка и австралийка встретятся с японкой Суко Аояма и Людмилой Морозовой из Белоруссии. 
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
ГОНКОНГ. Турнир WTA International. 700 000 долларов. Открытые корты. Хард. 32 участницы. 1/8 финала. СВИТОЛИНА (1, Украина) - Хибино (Q, Япония) - 6:0, 6:3. Ван Цян (6, Китай) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:1. Гаврилова (7, Австралия) - Никулеску (Румыния) - 6:3, 4:6, 7:6(3). Чжан Шуай (Китай) - Керкхофе (Q, Голландия) - 6:1, 6:7(4), 6:1. Парный разряд. 1/4 финала. Н.КИЧЕНОК/Ан.Родионова (Украина/Австралия) - Якупович/Ворачова (Словения/Чехия) - 7:6(3), 6:1.


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