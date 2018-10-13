Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает победное шествие на турнире в Гонконге.

Очередной ее жертвой стала японская теннисистка Нао Хибино. Это была их первая очная встреча, хотя в Куала-Лумпуре они должны были сыграть, но тогда Свитолина еще до начала матча решила сняться с турнира.

Элина Свитолина. Фото: hktennisopen.hk

Теперь же для того, чтобы оформить путевку в четвертьфинал, украинке достаточно было провести на корте 58 минут. В стартовом сете харьковчанка сделала три брейка, а во втором - два - 6:0, 6:3.

Кроме того, здесь японка прошла квалификацию, а потом она еще и обыграла Саманту Стосур.

В 1/4 финала Свитолина сыграет против 24-й ракетки мира - китаянки Ван Цян. До этого они встречались трижды, и всегда побеждала украинка, в том числе и в этом году в Дубае и на Открытом чемпионате США .

Напомним, что баталии в Гонконге весьма важны для Элины в плане попадания на итоговый турнир года. От нынешних результатов будет зависеть и участие Свитолиной на Кубке Кремля, ведь даже если украинка в Гонконге и победит, то не наберет много рейтинговых очков, а вот турнир в Москве относится к категории «премьер», но чтобы туда еще попасть нужно будет попросить wild card.

Пока право сыграть на итоговом турнире уже получили Симона Халеп, Анжелик Кербер, Наоми Осака, Каролин Возняцки и Петра Квитова. Но вполне возможно, что Халеп, у которой обнаружились проблемы с межпозвоночной грыжей, может сняться с турнира досрочно.

Продолжает в парном разряде побеждать и Надежда Киченок. Вместе с австралийкой Анастасией Родионовой в четвертьфинале они обыграли чешско-словенский дуэт Рената Ворачова и Далила Якупович - 7:6(3), 6:1.

В стартовой партии соперницы трижды обменивались брейками, а потом Ворачова и Якупович в 12-м гейме не реализовали сетбол. Во втором сете Надежда и Анастасия записали в свой актив три брейка и после 1 час и 16 минут борьбы оформили путевки в полуфинал. Здесь украинка и австралийка встретятся с японкой Суко Аояма и Людмилой Морозовой из Белоруссии.

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

ГОНКОНГ. Турнир WTA International. 700 000 долларов. Открытые корты. Хард. 32 участницы. 1/8 финала. СВИТОЛИНА (1, Украина) - Хибино (Q, Япония) - 6:0, 6:3. Ван Цян (6, Китай) - Макхэйл (США) - 7:5, 6:1. Гаврилова (7, Австралия) - Никулеску (Румыния) - 6:3, 4:6, 7:6(3). Чжан Шуай (Китай) - Керкхофе (Q, Голландия) - 6:1, 6:7(4), 6:1. Парный разряд. 1/4 финала. Н.КИЧЕНОК/Ан.Родионова (Украина/Австралия) - Якупович/Ворачова (Словения/Чехия) - 7:6(3), 6:1.