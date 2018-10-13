Суперлига: Разминка перед "Загребом"

Мотор - Портовик - 40:24 (19:13).

М: Кубатко (7), Сорока (6), Горига (4), Денисов (4), Пуховский (4).

Вторник. Запорожье. СК "Мотор Сич". "Мотор" - "Портовик" - 40:24. Главный тренер "Мотора" Николай СТЕПАНЕЦ. Фото: handball.motorsich.com

П: Полищук (10), Горовой (7), Дилиергиев (4).

«Мотор» провел первый матч под руководством нового старого главного тренера Николая Степанца. О своем третьем приходе на пост главного тренера в стан участника Лиги чемпионов Николай Степанович сказал: «Я сейчас также занят в сборной. Поэтому, когда поступило предложение от «Мотора», я посоветовался с руководством федерации и принял решение». Напомним, что Степанец уже дважды в авральном порядке возглавлял «Мотор»: первый раз после отставки роSSийского специалиста Николая Чигарева в начале 2013 года, второй раз через два года после отставки Сергея Бебешко. После окончания чемпионата Украины в сезоне 2016/17 годов Николая Степанца на посту главного тренера сменил поляк Патрик Ромбел. Теперь произошла обратная ротация. И хотя многие игроки команды работали со Степанцом, ему пришлось уже на следующий день после назначения выводить «Мотор» на площадку против амбициозного «Портовика».

Матч начался с того, что гости забили два мяча (Никита Сивак и Ростислав Полищук). Мог размочить счет левый крайний «Мотора» Игорь Сорока, но его бросок парировал вратарь Александр Моисеев. И все же, на классе чемпион стал переигрывать «Портовик». Вначале Айденас Малашинскас реализовал семиметровый, а затем исправился Сорока, забив два гола подряд. До 20-й минуты «Мотору» не удавалось оторваться больше, чем на два пункта (13:11). А вот заключительные десять минут игры чемпион выиграл со счетом 6:2.

Во второй половине «Мотор» заиграл более агрессивно, как в атаке, так и в защите. Насобирал 10 минут штрафного времени, а Евгений Буйненко за три удаления получил от запорожских арбитров Алексея Еськова и Андрея Кулачека красную карточку. «Мотор», не прилагая особых усилий, завершил матч в свою пользу со счетом 40:24.

Николай Степанец уделил большое внимание игре лидеров команды Бориса Пуховского и Айденаса Малашинскаса, а также психологическому состоянию команды перед матчем Лиги чемпионов против хорватского «Загреба».

ЦСКА - Одесса - 21:24 (9:15).

Ц: Танасеску (8), Пилявский (5), Телишевский (4).

О: Чуприна (10), Кара (6), Федоренко (4).

У болельщиков киевского ЦСКА перед матчем теплилась надежда, что их кумиры смогут пополнить свой очковый багаж в игре против дебютанта Суперлиги. Как будто, и настрой был на игру хороший. Киевляне повели в счете 3:1. А дальше семиминутное затишье. Гости, наоборот, освоились с площадкой и забили пять голов ворота Алексея Пятака - 3:6. Одесситы солировали весь первый тайм и выиграли его с преимуществом в шесть пунктов.

До середины второго тайма на площадке шла равная борьба - 16:21. ЦСКА спохватился и смог выиграть шестиминутный отрезок - 3:1. Михаил Щукин, главный тренер «Одессы», после этого взял тайм-аут и смог настроить подопечных на игру . Преимущество в три мяча одесситы сохранили. В этом матче арбитры Анатолий Новиков и Валерий Рожков назначили семь семиметровых штрафных бросков: шесть в ворота ЦСКА , которые реализовал опытный боец Евгений Чуприна.

ЗТР-Буревестник - СКА - 41:23 (20:13).

Б: Глушак (8), Плахотин (8), Тищенко (7), Черевко (6), Онуфриенко (4).

С: Ил. Ручко (8), Гарбар (5).

Киеве и Хмельницком. «ЗТР-Буревестник» свое преимущество обозначил с первых минут Первую победу в чемпионате Украины в этом сезоне одержал «ЗТР-Буревестник». На своей площадке был разгромлен львовский СКА. Возможно, в столь крупном проигрыше гостей, в какой-то мере, виновата дорога . Добрались в Запорожье в день игры утром, немного отдохнули и на площадку. Время начала матча перенесли на полчаса раньше, что опять связано с дорогой. Билеты до Львова удалось приобрести только с двумя пересадками, ви Хмельницком. «ЗТР-Буревестник» свое преимущество обозначил с первых минут игры

Постепенно, шаг за шагом, разница в счете увеличивалась и к концу тайма достигла семи пунктов. Нельзя сказать, что игра была чересчур жесткой, но игроки обеих команд не один раз покидали площадку из-за микротравм. В первом тайме у хозяев обращались за медицинской помощью Денис Тищенко и Игорь Одиноков. Первый вскоре вернулся на площадку, а второй, после того, как мяч угодил ему в лицо, оказался в нокдауне, и главный тренер «ЗТР-Буревестника» Александр Резанов не рискнул его возвращать в игру . Не избежали микротравм и гости, но они пришлись на второй тайм. Уходили с площадки Анатолий Оскилко и Роман Заец.

Второй тайм прошел при полном превосходстве студентов. Запомнились сейвы юного голкипера Алексея Новикова и его первые пасы в отрыв, большую часть которых использовали Данил Глушак, Иван Черевко и Даниил Плахотин.

Александр Резанов остался доволен тем, что команда смогла заработать первые очки в чемпионате Украины. А еще он ждет, что в оставшихся матчах первого круга команда сможет бороться с соперниками, которые ей равны по классу.

Анатолий ВЛАСОВ, Спорт-Экспресс в Украине

И В Н П М О

1. Мотор 6 6 0 0 233-121 12

2. ЗТР 4 4 0 0 163-81 8

3. ЗНТУ-ЗАС 4 3 1 0 147-103 7

4. Донбасс 5 2 1 2 145-155 5

5. Портовик 5 2 0 3 123-158 4

6. Одесса 5 2 0 3 121-170 4

7. ЗТР-Буревестник 5 1 0 4 149-178 2

8. ЦСКА 5 1 0 4 108-153 2

9. СКА 5 0 0 5 96-175 0