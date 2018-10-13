УХЛ: Обзор восьмого тура

10 и 11 октября прошёл восьмой тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Ледяные Волки" уступили харьковчанам в овертайме, "Днепр" во второй раз в сезоне обыграл "Донбасс", а "Кременчук" на классе обыграл "Белый Барс".

"Ледяные Волки" - МХК "Динамо" 3:4 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 0:1)

В Киеве харьковчане пытались реабилитироваться за проигранную встречу в Харькове, и, к слову, у них это фактически вышло. Поединок команды провели очень активно, а "Волки" даже смогли отправить в ворота Тимура Мамедова быструю шайбу.

Но результативным стал только третий период, когда команды не на шутку разыгрались и по очереди то выходили вперёд, то сравнивали счёт. А в овертайме удача улыбнулась Руслану Максименко, который смог прошить Никиту Глотова и вырвать очки у своего противника.

Для харьковчан это очень важная победа, ведь она скорее всего придаст уверенности команде в дальнейшем, да и реабилитация за проигранный домашний поединок подопечным Александра Сеуканда только на руку.

"Днепр" - "Донбасс" 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Эта победа стала для херсонцев своеобразным подтверждением своего лидерства в чемпионате, ведь теперь разрыв между новичком чемпионата и действующим чемпионом Украины составляет 7 очков. И хоть дончане и пытались реабилитироваться за первую проигранную встречу в Дружковке, но так и не смогли завладеть игровым преимуществом.

Стоит отметить, что ещё один отличный матч провёл голкипер "Днепра" Олег Петров, а также защита херсонцев, которые нейтрализовали все попытки дончан отыграться и вернуться в игру.

"Белый Барс" – "Кременчук" 3:5 (0:1, 1:3, 2:1)

Тур в Белой Церкви закрывали принципиальные противники образца минувшего сезона "Белый Барс" и "Кременчук", однако ещё минувшая встреча этих команд показала, что в этом сезоне кременчужане решили играть первым номером и сразу же навязывать противнику свою игру.

Этот матч не стал исключением. С первых секунд встречи "горожане" завладели игровым преимуществом и уже во втором периоде смогли обеспечить себе комфортный разрыв в счёте, а дальше, как бы "Барсы" не старались отыграться, но сил и времени уже не хватило сократить отставание в счёте. Отметим, что в этом матче дубль себе в актив записал защитник Павел Таран, который занимает вторую строчку в топе снайперов своей команды.

?Девятый тур Украинской хоккейной лиги состоится уже 13 октября. Большую игровую субботу в 13:00 откроют "Белый Барс" и "Днепр", потом в 14:00 встретятся "Кременчук" и МХК "Динамо", а в 17:00 тур закроют "Донбасс" и "Ледяные Волки". Также 14 октября дончане и "Волки" проведут ещё один матч – эта встреча будет проведена в рамках 11-го тура УХЛ и состоится в 15:30.