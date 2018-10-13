Дешам: Игра с Исландией послужит нам хорошим уроком. Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призывает не делать трагедии из неоднозначного спарринга с Исландией (2:2). "Трёхцветные" отыгрались в эндшпиле матча.

- Не собираюсь смотреть на эту игру в негативном свете, хоть меня и разочаровал первый час нашей игры.

Не могу сказать, что мне не нравятся подобные поединки. Считаю, что эта игра послужит нам хорошим уроком. Мы не можем всё время быть на топ-уровне, у команды могут быть спады. Усвоил эту истину ещё в то время, когда сам был футболистом, - приводит слова Дешама издание goal.com.

Франция - Исландия - 2:2
Голы: Бьярнасон, 30 (0:1); Арнасон, 58 (0:2); Эйольфссон, 86 (автогол) (1:2); Мбаппе, 90 (пенальти) (2:2).

Франция: Льорис, Динь, Кимпембе, Варан (Зума, 46), Павар, Погба (Ндомбеле, 67), Нзонзи, Дембеле (Пайет, 67), Гризманн (Мбаппе, 60), Товен (Лемар, 59), Жиру.


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