Боруссия выкупит контракт Алькасера. Футбол

Форвард дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер, права на которого принадлежат "Барселоне", должен стать полноправным игроком немецкой команды.

По информации испанской прессы, 25-летний нападающий сумел зарекомендовать себя на "Сигнал Идуна Парк", отчего боссы "шмелей" планируют выкупить контракт футболиста. Немецкая сторона активирует опцию выкупа всех прав за 23 миллиона евро.

Что касается самого игрока, то он подпишет контракт до 2023-го года, согласно которому будет получать 8 миллионов в год. Пако войдёт в топ-тройку исполнителей "Боруссии" по размеру жалованья: больше получают лишь Марко Ройс и Марио Гётце. Аналогичные финансовые условия предусмотрены в контракте Акселя Витселя.

Напомним, Алькасер оформил 6 голов в 3 поединках немецкой Бундеслиги.




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