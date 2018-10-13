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2018-10-13
Украинская теннисистка Ястремская впервые вышла в полуфинал турнира WTA
Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гонконге.
Даяна Ястремская
Украинка Даяна Ястремская (№102 WTA) выиграла третий поединок на хардовом теннисном турнире серии WTA International в Гонконге, с призовым фондом 250 тыс. долл.
В четвертьфинале Даяна в двух сетах переиграла представительницу Словакии Кристину Кучову (№317 WTA) 7:6 (8-6), 6:2.
В полуфинале Ястремская сыграет против победительницы пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Чжан Шуай (Китай).
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