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Украинская теннисистка Ястремская впервые вышла в полуфинал турнира WTA Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в Гонконге. Даяна Ястремская Украинка Даяна Ястремская (№102 WTA) выиграла третий поединок на хардовом теннисном турнире серии WTA International в Гонконге, с призовым фондом 250 тыс. долл. В четвертьфинале Даяна в двух сетах переиграла представительницу Словакии Кристину Кучову (№317 WTA) 7:6 (8-6), 6:2. В полуфинале Ястремская сыграет против победительницы пары Дарья Гаврилова (Австралия) - Чжан Шуай (Китай).

LB.ua

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