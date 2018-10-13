Шевченко: Зинченко играет в Сити на очень высоком уровне

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением касательно перспектив полузащитника "сине-жёлтых" Александра Зинченко на Туманном Альбионе.

21-летний украинец принял участие лишь в одном матче нынешнего розыгрыша Премьер-лиги (с "Брайтоном"). Ещё один раз Хосеп Гвардиола задействовал Александра в поединке Кубка Лиги против "Оксфорд Юнайтед".

- Зинченко получает там игровую практику. Да, не всегда, но конкуренция в "Сити" очень высокая. Я считаю, что лучше пускай он конкурирует в таком клубе. Александр не всегда выходит даже на замену, но всё равно растет. Те матчи, которые ему дают играть в чемпионате и кубках страны, он проводит на очень высоком уровне. Пока я вижу в нём только рост, - отметил Шевченко в интервью изданию goal.com.