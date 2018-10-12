Увольнение Жардима обошлось Монако в 7 миллионов евро
Руководству "Монако", которое приняло решение о прекращении сотрудничества с Леонарду Жардимом, пришлось раскошелиться на кругленькую сумму.
Как утверждает A Bola, 44-летний специалист получил 7 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение действующего соглашения.
Стоит напомнить, что португалец работал с "монегасками" с лета 2014 года. Под его руководством команда завоевала титул чемпиона Франции-2016/17, а также добралась до полуфинала Лиги чемпионов.
Правда, в этом сезоне действующий вице-чемпион Франции демонстрирует провальную игру на старте сезона - после девяти туров чемпионата располагается в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Кроме того, "красно-белые" проиграли два матча Лиги чемпионов с общим счётом 1:5.
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