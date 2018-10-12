НХЛ: Малкин ассистирует, Овечкин уходит в минус

Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2018-19, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-10-12. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Вегас" - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Хет-трик Фила Кессела принес "Питтсбургу" победу над "Вегасом". Трижды Кесселу ассистировал Евгений Малкин.

"Рейнджерс" - "Сан-Хосе" - 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0)

Точный бросок Брэйди Шея на 37-й секунде овертайма принес "Рейнджерс" победу над "Шаркс". Также в составе победителей отличились Брэтт Хауден и Брендан Смит.

"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Кит Кинкейд отразил за матч 21 бросок по воротам, чем помог "Дэвилз" разгромить "Вашингтон". Две шайбы в составе победителей на счету Кайла Палмиери. Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности минус 1.

"Флорида" - "Коламбус" - 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

Гол Кэма Аткинсона оказался победным для "Блю Джекетс" в поединке с "Пантерс". Свою третью шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Артемий Панарин. Также на его счету 3 результативные передачи.

"Баффало" - "Колорадо" - 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)

Дубль Нэйтана Маккиннона помог "Колорадо" обыграть "Баффало". По разу в составе победителей отметились Александр Керфут, Тайсон Джост, Колин Уилсон и Карл Содерберг.

"Бостон" - "Эдмонтон" - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы капитана "Ойлерз" Коннора Макдэвида оказалось не достаточно для того, чтобы избежать поражения от "Брюинз", в составе которых отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрем и Патрис Бержерон.

"Тампа" - "Ванкувер" - 1:4 (1:0, 0:0, 0:4)

Брейден Пойнт открыл счет в матче с "Ванкувером", но после этого игроки "Молний" не забивали. Элиаш Петтерссон, Брок Бесер, Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд принесли победу "Кэнакс".

"Детройт" - "Торонто" - 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)

Остон Мэттьюз забросил свои 8-ю и 9-ю шайбы в новом сезоне, чем помог своей команде одолеть "Детройт". В составе "Красных крыльев" дублем отметился Ник Дженсен.

"Монреаль" - "Лос-Анджелес" - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

40 сэйвов голкипера "Кингз" Джека Кэмпбелла помогли команде обыграть "Монреаль", в ворота которого за матч прилетели всего 29 шайб. В составе победителей отличились Адриан Кемпе, Майк Амадио и Джефф Картер.

"Миннесота" - "Чикаго" - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1)

Точный бросок Джейсона Закера на 4-й минуте овертайма принес "Миннесоте" победу над "Чикаго". Закер отличился и в основное время матча. По шайбе на счету Эрика Стаала и Райана Сутера.

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шатаут Пекки Ринне, который отразил 29 бросков, помог "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег". По шайбе на счету Романа Йоси, Райана Хартмана и Райна Джохансена.

"Сент-Луис" - "Калгари" - 5:3 (3:1, 2:0, 0:2)

Хет-трик Давида Перрона принес "Блюз" победу над "Флеймз". Трижды партнерам по команде ассистировал Брэйден Шенн.