Динь: Мбаппе приносит большую пользу сборной Франции

Защитник сборной Франции Люка Динь не жалел комплиментов в адрес нападающего "трёхцветных" Килиан Мбаппе, который принёс своей национальной команде ничью с Исландией (2:2). Выйдя на замену в середине второго тайма, 19-летний форвард отметился голом.

- Ход игры был весьма непростым, поскольку соперник имел преимущество в два мяча, превосходил нас в плане агрессии.

Тем не менее, Франции удалось продемонстрировать правильную реакцию. Важное значение имел выход на поле Мбаппе. Когда в твоей команде есть такой исполнитель, то это даёт о себе знать. Килиан приносит нам большую пользу, он внёс свой вклад в оба забитых мяча. Знаем, что он способен изменить ситуацию в любой момент. Это просто великолепно, что мы можем рассчитывать на Мбаппе, - отметил Динь в интервью местной прессе.

Франция - Исландия - 2:2

Голы: Бьярнасон, 30 (0:1); Арнасон, 58 (0:2); Эйольфссон, 86 (автогол) (1:2); Мбаппе, 90 (пенальти) (2:2).