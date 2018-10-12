Луис Энрике: Образцовая игра сборной Испании. Футбол
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил своих подопечных за игру в товарищеском поединке против Уэльса.
- Непростой матч, но команда меня порадовала. Смогли использовать один из первых же моментов, а затем старались закрепить преимущество.
Это образцовая игра. Мне нравится, что каждому футболисту приходится много работать, чтобы завоевать место в основном составе. Это идёт на пользу сборной Испании, - сказал наставник "Фурии Рохи" в интервью AS.
Уэльс - Испания - 1:4 (0:3)
Голы: Алкасер, 8 (0:1); Рамос, 19 (0:2); Алкасер, 29 (0:3); Бартра, 74 (0:4); Воукс, 89 (1:4).
Испания: Де Хеа (Аррисабалага, 46), Гайя, Рамос (Бартра, 46), Альбиоль, Аспиликуэта (Хота, 63), Сауль (Коке, 46), Родри, Себальос, Алкасер (Аспас, 73), Мората, Сусо (Родриго, 81).
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