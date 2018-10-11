Румыния вырвала победу у Литвы и вышла на второе место

Сборная Румынии воспользовалась осечкой черногорцев в матче с Сербией. Румыны вели матч с Литвой к победе, но пропустили на 90-й минуте - 1:1. К чести гостей, им удалось найти силы на победный гол, который в добавленное время провел игрок "Майнца" Максим, вышедший на замену. 1:2 - Литва не может набрать очки, а Румыния выходит на второе место в группе C4. В следующем туре можно попробовать отобрать у Сербии единоличное лидерство.

Лига Наций 2018-20. Лига C. Группа C4.

Литва - Румыния 1:2 (0:1)



Голы: Кипчу, 13 (0:1); Жулпа, 90 (1:1); Максим, 94 (1:2)



Литва: Шеткус; Янкаускас; Климавичюс Л.; Славицкас; Баравикас; Шернас (Вальскис, 63); Черных (Петравичюс, 87); Сливка; Новиковас; Жулпа; Воробьев М. (Куклис, 63)



Румыния: Тэтэрушану; Маня; Сэпунару; Тамаш; Антон П-В.; Станчу (Ротариу, 86); Митрицэ (Максим, 78); Марин Р.; Кипчу; Банку; Цукудян (Кешерю, 71)



Предупреждения: Сливка, 69 - Антон П-В., 32; Кипчу, 45; Марин Р., 85