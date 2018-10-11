Санжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. Футбол

Экс-главный тренер «Олимпика» Роман Санжар заявил, что лично не сталкивался, чтобы его футболист участвовал в договорном матче.

– Хотя бы раз в вашей тренерской карьере сталкивались с тем, что ваш футболист участвовал в договорном матче?

– Лично я — нет. Между футболистами и тренером важно доверие. Если бы я столкнулся с ситуацией, когда игрок по отношению к команде проявил себя вот так, то его бы не было в команде на следующий день. Команда, в которой есть нечестные тренеры или футболисты, не сможет добиваться результата. А мы добивались со своими трудностями. Для того нужен идейный коллектив.

– Информации о договорных матчах «Олимпика» было очень много.

– Информации было много, но это все слова. Я так же могу вас облить грязью, а вы оправдывайтесь. Так происходило с нами. Доказательств никаких нет, но определенная группа футболистов все равно продолжает верить, что что-то было, а кто-то понял, что ничего не было. Это очень обсуждаемая тема, но где конкретика? Если люди знают, у них есть аргументы — идите в службы. Почему этого нет? Принесите эту информацию нужным людям. Этого не происходит. Поэтому не хочется даже обсуждать эту тему.

– Почему эта информация вообще появлялась? Информационная война против «Олимпика»?

– Я даже не хочу говорить на эту тему. Это просто разговоры и все. И все. Если бы что-то было, то кого-то бы наказали. А я, как тренер, без 100 процентов доказательств не обвиню своего футболиста. Понятно, что в жизни все бывает, но принесите доказательства. Против них никто не попрет. Если их нет, я верю игрокам до конца.