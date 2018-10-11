Барселона обвинила Видаля в неуважении по отношению к одноклубникам

Спортивный директор «Барселоны» Пеп Сегура раскритиковал полузащитника клуба Артуро Видаля.

Напомним, что ранее чилиец остался разочарован отсутствием игровой практики в новой команде и не постеснялся озвучить свое недовольство в социальных сетях.

«Он совершил ошибку и теперь должен ее исправить. Он проявил неуважение к своим одноклубникам, и теперь Артуро получил право исправиться, которым, я уверен, он воспользуется», — рассказал Сегура Diario Sport.

По информации испанских СМИ , при переходе Видаля в «Барселону» представители каталонского клуба заверяли его, что он будет ключевым игроком команды. Видаль считает, что его проблемы давно позади и не мешают ему играть полные матчи.

Добавим, что Артуро Видаль перешел в «Барселону» из «Баварии» в августе этого года за 18 млн евро.