НБА: Лень сделал дабл-дабл

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень принял участие в очередном предсезонном матче своей команды. "Хоукс" на своем паркете переиграли "Сан-Антонио" со счетом 130:127.

Лень вышел на площадку в стартовой пятерке, а в итоге провел на паркете 35 минут, оформив дабл-дабл. На счету украинца 16 очков и десять подборов.

Самым результативным в составе "Атланты" стал Торен Принс, набравший 25 очков, еще 22 очка на счету Трое Янга. В следующем предсезонном матче "Хоукс" сыграют в гостях с "Майами". Эта встреча пройдет 13 октября. Затем "Атланта" отправится в Нью-Йорк, где 18 октября сыграет с местными "Никс".

With absolute authority. pic.twitter.com/fpCuD2J07O

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 11, 2018


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