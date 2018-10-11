Лига чемпионов ИИХФ: результаты последних матчей 5 тура группового этапа
В четверг в хоккейной Лиге чемпионов состоялись заключительные матчи 5-го тура группового этапа.
В группе С голом в меньшинстве отметился украинский форвард польского "Тыхы" Андрей Михнов. Для поляков это историческая первая победа их команды в турнире.
Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур:
Группа С
"Тыхы" (Польша) – "Больцано" (Италия) – 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)
Группа D
"Комета" (Чехия) – "Цуг" (Швейцария) –2:3 (2:0, 0:0, 0:3)
"Айсберен" (Германия) – "Неман" (Беларусь) – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Группа F
"Руан" (Франция) – "Нюрнберг" (Германия) – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Группа G
"Берн" (Швейцария) – "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) – 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Большая часть матчей 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов состоялась во вторник 9-го октября.
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