Отбор ЧЕ-2019 (U-19): Укротили горных орлов

Группа 8
 
1-й тур
 
УКРАИНА - АЛБАНИЯ - 1:0 (0:0)
 
Гол: Мудрик, 85.
Фото Отбор ЧЕ-2019 (U-19): Укротили горных орлов
Сергей Попов. Фото: ffu.ua
 
Украина: Лтайф, Агапов, Харжевский, Снурницын, Ярош (Слива, 62), Горин, Бондаренко (Приходько, 62), Супряга (Исаенко, 80), Кащук (Мудрик, 70), Цитаишвили, Сикан.
 
Албания: Алиа, Каля (Дода, 74), Кумбулла, Исуфи, Исмаилгеци, Лякти, Герцос (Кочи, 72), Рама, Карица, Мучи (Халили, 54), Паша (Нежа, 71).
 
Наказания: Калай, 67. Паша, 70. Горин, 88. Кочи, 90+4 (предупреждения).
 
Судья: Аль-Хаким (Швеция). 
 
10 октября. Дуррес. Стадион «Нико Дована».
 
Турнир в нашей группе начался матчем между норвежцами, которых числили в фаворитах, и словаками. Произошла в определенном роде сенсация, запутавшая ситуацию еще до вступления в бой команды Сергея Попова. Победили наши западные соседи. 
 
А первым соперником украинцев в отборочной группе стали албанцы, которые и принимают матчи отбора в нашей группе. Не очень приятная команда. Во-первых, хозяева - они там и готовились к турниру, в курортном Дурресе, на берегу Адриатического моря.
 
Во-вторых, мы и на взрослом уровне раньше албанцам много не забивали (правда, до этого года). Наконец, у них полкоманды легионеров из серьезных итальянских клубов, пусть и из юношеских команд.
 
Гол назад мы с албанцами помучились, выиграв всего лишь 1:0 (Супряга забил на 30-й минуте). Стал ли соперник сильнее? А кто его знает. Наставник у них тот же. С 2016 года команду тренирует 41-летний ныне Эрьян Богдани, в свое время много поигравший в сборной Албании (74 матча, 18 мячей - и это, между прочим, лучший результат в истории сборной) и итальянских клубах-середняках («Реджина», «Верона», «Сиена», «Кьево», «Чезена»). До прихода в юниорскую сборную одно время помогал Джованни Де Бьази в первой сборной Албании.
 
Интересный факт: в 2005 году Богдани дважды играл против сборной Украины в отборе ЧМ-2006. В Днепропетровске даже забил Шовковскому. Матч тот, уже ничего для нас не решавший, завершился вничью - 2:2. 
 
Среди игроков соперника, как ожидалось, хватает легионеров. Названия некоторых клубов («Лацио», «Верона», «Сампдория», «Фиорентина»…) вызывают уважение, хотя, кто знает, может, те, кто стучится сейчас в дверь основного состава «Скендербеу» добьются большего, нежели представители итальянской примаверы.
 
У нас - мощная атака. Можно даже сказать, что легкий перебор. Алексей Кащук и Даниил Сикан га острие, Владислав Супряга и Георгий Цитаишвили подерживали из глубины. Не сразу наладили взаимодействие, и в первом тайме откровенно равная игра. После перерыва удалось  перевести ее на половину поля соперника. И на 85-й минуте удар полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика принес нашей сборной победу. Теперь уже можно спокойнее смотреть в будущее.
 
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Норвегия - Словакия - 1:2 (Угланд, 80 - Стрелец, 53, 70).
 
И В Н П М О
 
1. Словакия 1 1 0 0 2-1 3
 
2. УКРАИНА 1 1 0 0 1-0 3
 
3. Норвегия 1 0 0 1 1-2 0
 
4. Албания 1 0 0 1 0-1 0
 
2-й тур, 13 октября: УКРАИНА - Норвегия, Словакия - Албания. 
 
3-й тур, 16 октября: Словакия - УКРАИНА, Албания - Норвегия. 


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