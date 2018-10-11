Отбор ЧЕ-2019 (U-19): Укротили горных орлов

Турнир в нашей группе начался матчем между норвежцами, которых числили в фаворитах, и словаками. Произошла в определенном роде сенсация, запутавшая ситуацию еще до вступления в бой команды Сергея Попова. Победили наши западные соседи.
А первым соперником украинцев в отборочной группе стали албанцы, которые и принимают матчи отбора в нашей группе. Не очень приятная команда. Во-первых, хозяева - они там и готовились к турниру, в курортном Дурресе, на берегу Адриатического моря.
Во-вторых, мы и на взрослом уровне раньше албанцам много не забивали (правда, до этого года). Наконец, у них полкоманды легионеров из серьезных итальянских клубов, пусть и из юношеских команд.
Гол назад мы с албанцами помучились, выиграв всего лишь 1:0 (Супряга забил на 30-й минуте). Стал ли соперник сильнее? А кто его знает. Наставник у них тот же. С 2016 года команду тренирует 41-летний ныне Эрьян Богдани, в свое время много поигравший в сборной Албании (74 матча, 18 мячей - и это, между прочим, лучший результат в истории сборной) и итальянских клубах-середняках («Реджина», «Верона», «Сиена», «Кьево», «Чезена»). До прихода в юниорскую сборную одно время помогал Джованни Де Бьази в первой сборной Албании.
Интересный факт: в 2005 году Богдани дважды играл против сборной Украины в отборе ЧМ-2006. В Днепропетровске даже забил Шовковскому. Матч тот, уже ничего для нас не решавший, завершился вничью - 2:2.
Среди игроков соперника, как ожидалось, хватает легионеров. Названия некоторых клубов («Лацио», «Верона», «Сампдория», «Фиорентина»…) вызывают уважение, хотя, кто знает, может, те, кто стучится сейчас в дверь основного состава «Скендербеу» добьются большего, нежели представители итальянской примаверы.
У нас - мощная атака. Можно даже сказать, что легкий перебор. Алексей Кащук и Даниил Сикан га острие, Владислав Супряга и Георгий Цитаишвили подерживали из глубины. Не сразу наладили взаимодействие, и в первом тайме откровенно равная игра. После перерыва удалось перевести ее на половину поля соперника. И на 85-й минуте удар полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика принес нашей сборной победу. Теперь уже можно спокойнее смотреть в будущее.
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