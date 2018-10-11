Отбор ЧЕ-2019 (U-19): Укротили горных орлов

Группа 8

1-й тур

УКРАИНА - АЛБАНИЯ - 1:0 (0:0)

Гол: Мудрик, 85.

Сергей Попов. Фото: ffu.ua

Украина: Лтайф, Агапов, Харжевский, Снурницын, Ярош (Слива, 62), Горин, Бондаренко (Приходько, 62), Супряга (Исаенко, 80), Кащук (Мудрик, 70), Цитаишвили, Сикан.

Албания: Алиа, Каля (Дода, 74), Кумбулла, Исуфи, Исмаилгеци, Лякти, Герцос (Кочи, 72), Рама, Карица, Мучи (Халили, 54), Паша (Нежа, 71).

Наказания: Калай, 67. Паша, 70. Горин, 88. Кочи, 90+4 (предупреждения).

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

10 октября. Дуррес. Стадион «Нико Дована».

Турнир в нашей группе начался матчем между норвежцами, которых числили в фаворитах, и словаками. Произошла в определенном роде сенсация, запутавшая ситуацию еще до вступления в бой команды Сергея Попова. Победили наши западные соседи.

А первым соперником украинцев в отборочной группе стали албанцы, которые и принимают матчи отбора в нашей группе. Не очень приятная команда. Во-первых, хозяева - они там и готовились к турниру, в курортном Дурресе, на берегу Адриатического моря.

Во-вторых, мы и на взрослом уровне раньше албанцам много не забивали (правда, до этого года). Наконец, у них полкоманды легионеров из серьезных итальянских клубов, пусть и из юношеских команд.

Гол назад мы с албанцами помучились, выиграв всего лишь 1:0 (Супряга забил на 30-й минуте). Стал ли соперник сильнее? А кто его знает. Наставник у них тот же. С 2016 года команду тренирует 41-летний ныне Эрьян Богдани, в свое время много поигравший в сборной Албании (74 матча, 18 мячей - и это, между прочим, лучший результат в истории сборной) и итальянских клубах-середняках («Реджина», «Верона», «Сиена», «Кьево», «Чезена»). До прихода в юниорскую сборную одно время помогал Джованни Де Бьази в первой сборной Албании.

Интересный факт: в 2005 году Богдани дважды играл против сборной Украины в отборе ЧМ-2006. В Днепропетровске даже забил Шовковскому. Матч тот, уже ничего для нас не решавший, завершился вничью - 2:2.

Среди игроков соперника, как ожидалось, хватает легионеров. Названия некоторых клубов («Лацио», «Верона», «Сампдория», «Фиорентина»…) вызывают уважение, хотя, кто знает, может, те, кто стучится сейчас в дверь основного состава «Скендербеу» добьются большего, нежели представители итальянской примаверы.

У нас - мощная атака. Можно даже сказать, что легкий перебор. Алексей Кащук и Даниил Сикан га острие, Владислав Супряга и Георгий Цитаишвили подерживали из глубины. Не сразу наладили взаимодействие, и в первом тайме откровенно равная игра . После перерыва удалось перевести ее на половину поля соперника. И на 85-й минуте удар полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика принес нашей сборной победу. Теперь уже можно спокойнее смотреть в будущее.

Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Норвегия - Словакия - 1:2 (Угланд, 80 - Стрелец, 53, 70).

И В Н П М О

1. Словакия 1 1 0 0 2-1 3

2. УКРАИНА 1 1 0 0 1-0 3

3. Норвегия 1 0 0 1 1-2 0

4. Албания 1 0 0 1 0-1 0

2-й тур, 13 октября: УКРАИНА - Норвегия, Словакия - Албания.

3-й тур, 16 октября: Словакия - УКРАИНА, Албания - Норвегия.