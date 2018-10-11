Пидгурский: игра получилась очень зрелищной и боевой

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Пидгурский прокомментировал победу над "Донбассом" (4:1).

"Игра действительно получилась очень зрелищной и боевой. В первом периоде нам было очень тяжело, мы проиграли по броскам, по-моему, 5:18. Соперник здорово владел преимуществом. Потом потихоньку начали выравнивать, ребята нашли свою игру. Особенно в середине второго периода и в третьем периоде. Но было очень тяжело, соперник очень здорово играл.

Секретов против "Донбасса" никаких нет. Просто нужно выходить с горячим сердцем и холодной головой на лед, полностью отдаваться матчу. Тогда будут результаты и победы".

"Днепр" - "Донбасс" 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

Шайбы: 1:0 - Бондаренко (Коляда) - 09:06, 1:1 - Коренчук (Кирющенков, Гончаров - бол.) - 34:43, 2:1 - Жвачкин (Пугачев) - 35:19, 3:1 - Декало (Золотухин, Коляда) - 39:21, 4:1 - Золотухин (Пугачев, Жвачкин) - 45:45.


Terrikon со ссылкой на ХК Донбасс


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