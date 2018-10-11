"Мавпы" прорвались в еврокубковую осень

2-й отборочный раунд

Ответные матчи

Чемпион Украины успешно преодолел еврокубковую квалификацию и сыграет в групповом турнире Кубка ФИБА-Европа.

Никосия. "Костас Папаэлинас Арена". "Керавнос" - "Черкаськи мавпы" - 64:61. В атаке Брэндон ЯНГ. Фото: fiba.basketball

КЕРАВНОС Кипр - ЧЕРКАСЬКИ МАВПЫ - 64:61 (23:15, 11:14, 15:17, 15:15)

«Керавнос» (Никосия): Кемп (4), Абукар (6 + 8 подборов), Михаил (8 + 5 подборов), Рид (13), Кинг (7) - старт; Хагинс (8 + 8 подборов + 4 передачи), Уиллис (18 + 11 подборов + 4 блок-шота), Элефтериу, Коронидес, Цеохаридес.

«Черкаськи мавпы»: Янг (13 + 4 передачи), Кольченко (6 + 4 передачи), Конев (7), Липовцев (0 + 13 подборов), Скапинцев (6 + 6 подборов) - старт; Артамонов (4), Чумаков (10), Кобец (7), Ткаченко (8 + 5 подборов).

Судьи: Цеков (Болгария), Муалем (Израиль), Подар (Румыния).

10 октября. Никосия. «Костас Папаэлинас Арена». 380 зрителей.

Первый матч - 64:75.

После фиаско «Днепра» в ответном матче второго квалификационного раунда в Венгрии оптимизма поубавилось и у болельщиков «Черкаських мавп». Ведь в игре их любимой команд ныне тоже просматривается уйма проблем, и 11-очковый гандикап в домашней встрече еще ничего не гарантировал.

Подтвердило эти опасения и начало отчетной встречи. Мохамед Абукар и Ламаркус Рид обеспечили «Керавносу» локальное преимущество под щитами, и к окончанию стартовой четверти киприоты 8 очков уже отыграли. Подливали масла в огонь и травмы Владимира Конева с Дмитрием Липовцевым, с которыми они изначально вышли на паркет.

В частности, Коневу вообще необходимо делать операцию на колене, однако спортсмен мужественно принял решение сначала помочь своей команде в важнейшем поединке. Схожие проблемы были и у Липовцева. Но и он оказался стойким бойцом, смело вступив в жесткое противоборство с бигменами оппонентов. И вскоре у тех, что называется, нашла коса на камень.

В обеих «красках» настало относительное равновесие, на трехочковые попадания Вили Кемпа и Энтони Кинга аналогично ответили Брэндон Янг и Александр Кольченко, а в контратаки соперники бежали с аналогичной продуктивностью. Соответственно, такое развитие событий «Черкаськи мавпы» вполне устраивало.

Киприоты никак не могли действенные приемы для нового внушительного рывка, однако за три минуты до окончания четвертого периода им удалось оторваться на шесть пунктов и владеть мячом. Но наша команда сумела отбиться, а затем соперников огорошил Конев. В течение 30 секунд он отличился точным дальним броском и совершил перехват, который окончательно развеял надежды «Керавноса» на успешный реванш.

Впрочем, киприоты до последнего сохраняли шансы на победу с разницей в четыре и более очка, что давало бы им преимущество как Lucky Loser в жестком соперничестве… с «Днепром». Напомним, что три неудачника второго этапа квалификации с лучшими показателями еще могут получить путевки в групповой раунд турнира, и одной из них может оказаться как раз команда Дениса Журавлева. Во всяком случае, его подопечным в любом случае стоит поклониться черкассчанам, поскольку те на последних секундах организовали удачную атаку связки Александр Кольченко - Дмитрий Скапинцев, а затем отчаянно защитили свое кольцо.

Соответственно, «Черкаськи мавпы» обеспечили себе еврокубковую осень, и сделали все зависящее от себя, чтобы помочь и принципиальному сопернику в чемпионате Украины. Но получилось ли у «Днепра» стать таким же счастливчиком, стало известно лишь вчера поздно вечером…