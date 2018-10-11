Игрок Барселоны пошел по следам Кокорина и Мамаева. Футбол

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", подрался в одном из ночных клубов Стамбула, сообщают местные издания.

31-летний футболист напал на известного певца, который пытался оградить свою жену от чрезмерного внимания со стороны Турана, за что получил от последнего точный удар в нос. В результате - перелом и операция. Игрок "Барселоны" уже принес исполнителю свои извинения.

Напомним, что Международная федерация футбола взяла инцидент с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым под особый контроль. "Инцидент с участием роSSийских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости", - говорилось в сообщении.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео бояХабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео боя
В Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинецВ Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинец
Серхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. ФутболСерхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. Футбол
Мбаппе за 13 минут покером уничтожил ЛионМбаппе за 13 минут покером уничтожил Лион
Терри объявил о завершении футбольной карьерыТерри объявил о завершении футбольной карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Шотландия в меньшинстве уступила Израилю. ФутболШотландия в меньшинстве уступила Израилю. Футбол
Санжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. ФутболСанжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. Футбол
Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман СитиОтаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити
Ибрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. ФутболИбрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. Футбол
Доход "Шахтера" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен. ФутболДоход "Шахтера" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен. Футбол
Пятов: Подход Шахтера дает Шевченко повод приглашать игроков в сборную. ФутболПятов: Подход Шахтера дает Шевченко повод приглашать игроков в сборную. Футбол
Португальская федерация оштрафовала Бенфику за мелодию. ФутболПортугальская федерация оштрафовала Бенфику за мелодию. Футбол
U-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. ФутболU-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. Футбол
В бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьиВ бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьи
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости