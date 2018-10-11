Игрок Барселоны пошел по следам Кокорина и Мамаева. Футбол

Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", подрался в одном из ночных клубов Стамбула, сообщают местные издания.

31-летний футболист напал на известного певца, который пытался оградить свою жену от чрезмерного внимания со стороны Турана, за что получил от последнего точный удар в нос. В результате - перелом и операция. Игрок "Барселоны" уже принес исполнителю свои извинения.