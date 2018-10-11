Игрок Барселоны пошел по следам Кокорина и Мамаева. Футбол
Полузащитник "Истанбул Башакшехир" Арда Туран, права на которого принадлежат "Барселоне", подрался в одном из ночных клубов Стамбула, сообщают местные издания.
31-летний футболист напал на известного певца, который пытался оградить свою жену от чрезмерного внимания со стороны Турана, за что получил от последнего точный удар в нос. В результате - перелом и операция. Игрок "Барселоны" уже принес исполнителю свои извинения.
Напомним, что Международная федерация футбола взяла инцидент с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым под особый контроль. "Инцидент с участием роSSийских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости", - говорилось в сообщении.
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