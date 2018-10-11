Доход "Шахтера" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен. Футбол

Донецкий клуб представил годовой отчет за прошедший сезон.

Доход
Фото: twitter.comfcshakhtar

11 октября, в день 22-летия клубного президенства Рината Ахметова, донецкий "Шахтер" представил годовой отчет за сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуб.

Донецкий клуб заработал 1,7 млрд грв. (60,7 млн долл.).

При этом доход от продажи и аренды футболистов составил 108 млн грв (3,9 млн долл.). Очевидно, что продажа летом 2018 года Фреда в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро не учитывается и войдет уже в следующий годовой отчет.

Доход от выплат УЕФА и ФИФА составил 888 млн грв (31,7 млн долл.). Большая часть - это призовые за еврокубки.

504,5 млн грв (18 млн долл.) "Шахтер" выплатил в качестве налогов в государственный бюджет.

Стоит добавить, что расходная часть бюджета в отчете не указывается.

Таким образом, не известно, закончил ли минувший сезон клуб с прибылью или с убытком.


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