Пятов: Подход Шахтера дает Шевченко повод приглашать игроков в сборную. Футбол

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов анализирует тот факт, что донецкая команда сейчас является базовой для национальной команды.

- В сборной много представителей "Шахтера", и здесь виден подход клуба. Доверие тренера к футболистам и игра в целом каждого из них дает повод Андрею Николаевичу Шевченко приглашать их в сборную Украины.

Самая основная роль - президента клуба, который все собирал по крупицам. В футболе мелочей не бывает, все начинается с них. Чтобы выстроить такой большой клуб с таким стремлением добиваться побед, нужно сделать очень многое, поверьте. Ему это удалось, - констатировал Пятов в разговоре с телеканалом "Футбол 1".

Напомним, 11 октября - особенная дата в истории ФК "Шахтер". Именно в этот день Президентом клуба стал Ринат Ахметов. За 22 года под руководством Рината Ахметова "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА, 11 чемпионских титулов, 11 Кубков и 8 Суперкубков Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео бояХабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: смотреть видео боя
В Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинецВ Китае после чемпионата по спортивно-бальным танцам исчез украинец
Серхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. ФутболСерхио Рамос: Отставка Лопетеги была бы сумасшествием. Футбол
Мбаппе за 13 минут покером уничтожил ЛионМбаппе за 13 минут покером уничтожил Лион
Терри объявил о завершении футбольной карьерыТерри объявил о завершении футбольной карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Шотландия в меньшинстве уступила Израилю. ФутболШотландия в меньшинстве уступила Израилю. Футбол
Санжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. ФутболСанжар: Информации о договорняках было много, но доказательств нет. Футбол
Отаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман СитиОтаменди: Агуэро - ключевой футболист Ман Сити
Ибрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. ФутболИбрагимович уверен, что Моуринью - правильный тренер для МЮ. Футбол
Игрок Барселоны пошел по следам Кокорина и Мамаева. ФутболИгрок Барселоны пошел по следам Кокорина и Мамаева. Футбол
Доход "Шахтера" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен. ФутболДоход "Шахтера" за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен. Футбол
Португальская федерация оштрафовала Бенфику за мелодию. ФутболПортугальская федерация оштрафовала Бенфику за мелодию. Футбол
U-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. ФутболU-17: Молодежная сборная Украины начала отбор Евро с ничьей. Футбол
В бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьиВ бельгийском футболе коррупционный скандал: полиция арестовала тренера "Брюгге", задержаны агенты и судьи
Шпага - золотая, гены - чемпионские. ФутболШпага - золотая, гены - чемпионские. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости