Пятов: Подход Шахтера дает Шевченко повод приглашать игроков в сборную. Футбол
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов анализирует тот факт, что донецкая команда сейчас является базовой для национальной команды.
- В сборной много представителей "Шахтера", и здесь виден подход клуба. Доверие тренера к футболистам и игра в целом каждого из них дает повод Андрею Николаевичу Шевченко приглашать их в сборную Украины.
Самая основная роль - президента клуба, который все собирал по крупицам. В футболе мелочей не бывает, все начинается с них. Чтобы выстроить такой большой клуб с таким стремлением добиваться побед, нужно сделать очень многое, поверьте. Ему это удалось, - констатировал Пятов в разговоре с телеканалом "Футбол 1".
Напомним, 11 октября - особенная дата в истории ФК "Шахтер". Именно в этот день Президентом клуба стал Ринат Ахметов. За 22 года под руководством Рината Ахметова "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА, 11 чемпионских титулов, 11 Кубков и 8 Суперкубков Украины.
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