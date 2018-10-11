Пятов: Подход Шахтера дает Шевченко повод приглашать игроков в сборную. Футбол

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов анализирует тот факт, что донецкая команда сейчас является базовой для национальной команды.

- В сборной много представителей "Шахтера", и здесь виден подход клуба. Доверие тренера к футболистам и игра в целом каждого из них дает повод Андрею Николаевичу Шевченко приглашать их в сборную Украины.

Самая основная роль - президента клуба, который все собирал по крупицам. В футболе мелочей не бывает, все начинается с них. Чтобы выстроить такой большой клуб с таким стремлением добиваться побед, нужно сделать очень многое, поверьте. Ему это удалось, - констатировал Пятов в разговоре с телеканалом "Футбол 1".