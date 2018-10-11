Отбор ЧЕ-2019 (U-17): Фортуна повернулась. И... отвернулась

Группа 2
 
1-й тур
 
ИСЛАНДИЯ - УКРАИНА - 2:2 (2:0)
 
Голы: Йоханссон, 4 (1:0). Вивчаренко, 7 - в свои ворота (2:0). Бражко, 65 (2:1). Кобак, 81 (2:2).
Фото Отбор ЧЕ-2019 (U-17): Фортуна повернулась. И... отвернулась
Фото: ffu.ua
 
Исландия: Хельгасон, Стефанссон, Хилмарссон (Баркарсон, 87), Гислассон, Вальгейрссон (Полькерссон, 77), Йоханессон, Йоханссон, Йонссон, Бальдюрссон (Елертссон, 77), Киртанссон, Дьюрич (Гудлаугссон, 63).
 
Украина: Турбаевский, Эгбуджуо (Эмери, 46), Забарный, Вивчаренко, Скорко, Соловьев (Бражко, 46), Судаков, Кобылянский, Близниченко (Кобак, 78), Вьюнник (Гончарук, 57), Ванат (Шуранов, 57).
 
Наказания: Забарный, 37. Судаков, 68. (предупреждения).
 
Судья: Ануфриев (Латвия).
 
10 октября. Какань. Стадион «Младост». 
 
Младшие юноши едва не скомкали дебют на официальной евроарене, провалив первый тайм встречи с загадочными исландцами, игравшими без главной своей звезды Андри Лукаса Гудйонсена, сына знаменитого Эйдара Гудйонсена и героя прошлогодней первой квалификации.
 
В ней Исландия, в частности, обыграла и не пустила в элит-раунд РоSSию. Мадридский «Реал», которому принадлежит этот юный центрфорвард, не горел желанием отпускать парня еще и в юношескую сборную. В юниорскую отпустит, но та играет аж в ноябре.
 
Проблемам хватало и у нашей команды. Из-за семейных обстоятельств с командой со сборной не полетел ее главный тренер Владимир Езерский. Травмировался надежный вратарь Руслан Нещерет из «Динамо», остался дома и его одноклубник Егор Глушач, словом, удар по боеспособности команды был ощутимым.
 
Дебют матча - хуже не придумаешь: на 4-й минуте после подачи углового Исак Йоханссон открыл счет. Наши, еще не успев вкатиться в игру, только стали переваривать этот поворот событий, когда капитан команды Константин Вивчаренко срезал мяч в  ворота Никиты Турбаевского.
 
Лишь на 65-й минуте после паса Георгия Судакова вышедший на замену Владимир Бражко отквитал один гол. Обе команды опасно атаковали, вратари трудились не покладая рук ног, но все-таки Фортуна, издевавшаяся над нами в начале матча, в конце его улыбнулась: лидер команду Эдвард Кобак с подачи Антония Эмере сравнял счет. 
 
Но на этом лимит фарта и благосклонности Фортуны был исчерпан. Уже в компенсированные минуты тот же Кобак попал в штангу…
 
 
Босния - Гибралтар - 8:0 (Йович, 9, Йео, 13, в свои ворота, Винтоньи, 45+2. Юсупович, 66, 83, Беса, 69, Дрльо, 78, Муйканович, 80).
 
И В Н П М О
 
1. Босния 1 1 0 0 8-0 3
 
2. Исландия 1 0 1 0 2-2 2
 
3. УКРАИНА 1 0 1 0 2-2 2
 
4. Гибралтар 1 0 0 1 0-8 0
 
2-й тур, 13 октября: УКРАИНА - Гибралтар, Босния - Исландия. 
 
3-й тур, 16 октября. УКРАИНА - Босния, Гибралтар - Исландия.


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