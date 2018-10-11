Отбор ЧЕ-2019 (U-17): Фортуна повернулась. И... отвернулась

Группа 2

1-й тур

ИСЛАНДИЯ - УКРАИНА - 2:2 (2:0)

Голы: Йоханссон, 4 (1:0). Вивчаренко, 7 - в свои ворота (2:0). Бражко, 65 (2:1). Кобак, 81 (2:2).

Фото: ffu.ua

Исландия: Хельгасон, Стефанссон, Хилмарссон (Баркарсон, 87), Гислассон, Вальгейрссон (Полькерссон, 77), Йоханессон, Йоханссон, Йонссон, Бальдюрссон (Елертссон, 77), Киртанссон, Дьюрич (Гудлаугссон, 63).

Украина: Турбаевский, Эгбуджуо (Эмери, 46), Забарный, Вивчаренко, Скорко, Соловьев (Бражко, 46), Судаков, Кобылянский, Близниченко (Кобак, 78), Вьюнник (Гончарук, 57), Ванат (Шуранов, 57).

Наказания: Забарный, 37. Судаков, 68. (предупреждения).

Судья: Ануфриев (Латвия).

10 октября. Какань. Стадион «Младост».

Младшие юноши едва не скомкали дебют на официальной евроарене, провалив первый тайм встречи с загадочными исландцами, игравшими без главной своей звезды Андри Лукаса Гудйонсена, сына знаменитого Эйдара Гудйонсена и героя прошлогодней первой квалификации.

В ней Исландия, в частности, обыграла и не пустила в элит-раунд РоSSию. Мадридский «Реал», которому принадлежит этот юный центрфорвард, не горел желанием отпускать парня еще и в юношескую сборную. В юниорскую отпустит, но та играет аж в ноябре.

Проблемам хватало и у нашей команды. Из-за семейных обстоятельств с командой со сборной не полетел ее главный тренер Владимир Езерский. Травмировался надежный вратарь Руслан Нещерет из «Динамо», остался дома и его одноклубник Егор Глушач, словом, удар по боеспособности команды был ощутимым.

Дебют матча - хуже не придумаешь: на 4-й минуте после подачи углового Исак Йоханссон открыл счет. Наши, еще не успев вкатиться в игру , только стали переваривать этот поворот событий, когда капитан команды Константин Вивчаренко срезал мяч в ворота Никиты Турбаевского.

Лишь на 65-й минуте после паса Георгия Судакова вышедший на замену Владимир Бражко отквитал один гол. Обе команды опасно атаковали, вратари трудились не покладая рук ног, но все-таки Фортуна, издевавшаяся над нами в начале матча, в конце его улыбнулась: лидер команду Эдвард Кобак с подачи Антония Эмере сравнял счет.

Но на этом лимит фарта и благосклонности Фортуны был исчерпан. Уже в компенсированные минуты тот же Кобак попал в штангу…

Босния - Гибралтар - 8:0 (Йович, 9, Йео, 13, в свои ворота, Винтоньи, 45+2. Юсупович, 66, 83, Беса, 69, Дрльо, 78, Муйканович, 80).

И В Н П М О

1. Босния 1 1 0 0 8-0 3

2. Исландия 1 0 1 0 2-2 2

3. УКРАИНА 1 0 1 0 2-2 2

4. Гибралтар 1 0 0 1 0-8 0

2-й тур, 13 октября: УКРАИНА - Гибралтар, Босния - Исландия.

3-й тур, 16 октября. УКРАИНА - Босния, Гибралтар - Исландия.