Динамо в овертайме одолело Ледяных Волков

В Киеве поединком между "Ледяными Волками" и МХК "Динамо" стартовал восьмой тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

Матч киевляне начали с огромным желанием второй раз в сезоне обыграть своего оппонента из Харькова. Это отразилось и на табло – Никита Шабанов на первой минуте встречи огорчил Тимура Мамедова и открыл счёт в матче. Преимуществом "Волки" владели на протяжении всего второго периода, но зрителей забитыми шайбами команды так и не порадовали, уйдя на второй перерыв со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Самым результативным стал заключительный отрезок встречи. Сначала счёт сравнял Никита Олейник, однако уже через две минуты Соломон Шапиро вывел "волков" вперёд. МХК "Динамо" на это ответило точными бросками Игоря Худякова и Филиппа Матвиенко, однако за 3 минуты до конца матча Кирилл Фроленко мощным броском от синей линии перевёл матч в овертайм.

В дополнительном времени подопечным Александра Сеуканда все же удалось сломить оборону противника и пробить Никиту Глотова – решающую шайбу на свой счёт записал Руслан Максименко.

"Ледяные Волки" - МХК "Динамо" 3:4 ОТ (1:0, 0:0, 2:3, 0:1).




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