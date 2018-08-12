Названа дата возможного матча-реванша Виталия Кличко и Леннокса Льюиса

Выставочный реванш между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом может пройти в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 2 октября.

Также организаторы рассматривают и другую площадку для поединка во время конгресса WBC, сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.