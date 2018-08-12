Названа дата возможного матча-реванша Виталия Кличко и Леннокса Льюиса
Выставочный реванш между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом может пройти в рамках вечера бокса в киевском Дворце спорта 2 октября.
Также организаторы рассматривают и другую площадку для поединка во время конгресса WBC, сообщила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.
"Оба бойца сойдутся в ринге. Леннокс Льюис свое участие в конгрессе подтвердил, сейчас мы согласовываем все нюансы по этому поединку, поэтому или в рамках вечера бокса 2 октября во Дворце спорта, или же на другой площадке, но эти две легенды в Киеве в ринге будут стоять друг напротив друга", - отметила Шатерникова.
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12.08.2018 15:21