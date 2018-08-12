Роналдо загремел в клинику. Футбол

Знаменитый бывший футболист Роналдо госпитализирован в Испании , сообщают итальянские источники. Как выяснили журналисты, у бразильца диагностировали пневмонию.

В последние несколько дней 41-летний экс-нападающий проводил время на острове Ибица вместе с семьей. Врачи подтвердили, что у него развилась пневмония и Роналдо был переведен в частную клинику.