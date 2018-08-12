Роналдо загремел в клинику. Футбол
Знаменитый бывший футболист Роналдо госпитализирован в Испании, сообщают итальянские источники. Как выяснили журналисты, у бразильца диагностировали пневмонию.
В последние несколько дней 41-летний экс-нападающий проводил время на острове Ибица вместе с семьей. Врачи подтвердили, что у него развилась пневмония и Роналдо был переведен в частную клинику.
Напомним, что Роналдо принял участие в церемонии открытия ЧМ-2018, на котором сборная Бразилии вылетела на стадии четвертьфинала. Сам Роналдо прокомментировал игру своего соотечественника Неймара на ЧМ-2018. "Все мы ожидали большего от Неймара на чемпионате мира, ведь он главный нападающий Бразилии. Но сейчас для него все уже позади, скоро начнется чемпионат Франции", - сказал он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
12.08.2018 15:20
12.08.2018 15:21