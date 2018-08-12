Роналдо загремел в клинику. Футбол

Знаменитый бывший футболист Роналдо госпитализирован в Испании, сообщают итальянские источники. Как выяснили журналисты, у бразильца диагностировали пневмонию.

В последние несколько дней 41-летний экс-нападающий проводил время на острове Ибица вместе с семьей. Врачи подтвердили, что у него развилась пневмония и Роналдо был переведен в частную клинику.

Напомним, что Роналдо принял участие в церемонии открытия ЧМ-2018, на котором сборная Бразилии вылетела на стадии четвертьфинала. Сам Роналдо прокомментировал игру своего соотечественника Неймара на ЧМ-2018. "Все мы ожидали большего от Неймара на чемпионате мира, ведь он главный нападающий Бразилии. Но сейчас для него все уже позади, скоро начнется чемпионат Франции", - сказал он.




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