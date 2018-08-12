Президент Ледяных Волков: мы преследуем большие цели

Президент хоккейного клуба "Ледяные Волки" Андрей Хапков рассказал о переезде команды в Киев, о сотрудничестве со ДЮСШ "Льдинка", а также очертил задачи команды на грядущий сезон.

О ребрендинге клуба:

– Мы преследуем большие цели, наша задача, чтобы в Киеве был и развивался хоккей. Мы договорились со школой "Льдинка", чтобы у нас был поток игроков молодых, талантливых.

Об игре за столицу в новом сезоне:

– Надеюсь, что нам будут помогать, потому что все на одних плечах, на своих держим. Ребята в команду идут, они понимают что к чему, какие задачи перед ними серьезные ставят. Это столица – амбиции есть. Тем более после прошлого сезона… Мы выступили неудачно, скажем так. А в этом сезоне у нас задача как минимум середина турнирной таблицы и борьба за медали естественно.

О работе с ДЮСШ "Льдинка":

– Хотелось бы, чтобы ребята молодые видели, что есть команда, куда можно стремиться, чтобы было развитие. Потому что, в основном, дети из со столицы разбегаются по регионам. Нет у Киева своей взрослой команды.

Об участии "Донбасса" в Кубке Салея перед стартом сезона:

– Конечно у них будет огромный опыт, всем это понятно. "Донбасс" и так выше на несколько голов.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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